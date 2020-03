Sinon pour D’Antoni, le commerce de Covington «ne se produit jamais»

Le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, affirme qu’il n’aurait probablement pas fait le commerce du centre traditionnel Clint Capela le 5 février pour l’attaquant polyvalent Robert Covington avec un entraîneur-chef autre que Mike D’Antoni.

Lors d’un podcast enregistré le week-end dernier, Zach Lowe d’ESPN a demandé à Morey ce qu’il souhaitait dans un entraîneur de la NBA.

“J’aime quelqu’un avec qui je suis mis au défi”, a répondu Morey. “Mike entre et dit constamment:” Hé, nous devrions faire ça. “”

À partir de là, Morey a utilisé le commerce de Covington et le passage ultérieur à une gamme plus petite sans centre comme exemple de la solide relation de travail de D’Antoni avec le front office de Houston.

Morey a déclaré:

La réalité est sans Mike D’Antoni, ce commerce Clint for Covington n’arrive jamais. Je serais choqué s’il y avait beaucoup d’entraîneurs dans la ligue où je pouvais faire ce métier.

En tant que directeur général, vous faites un gros pari. Si vous n’avez pas le coach à bord de manière à ce qu’il comprenne comment utiliser ce que nous allions essayer, vous ne pouvez pas faire ce pas. C’est tout simplement trop risqué.

Avec Mike, je me disais «Hé, nous allons faire ça. S’il y a un 5 qui a du sens, nous allons le regarder. Mais franchement, je pense qu’il est logique de ne pas le faire du tout. »

L’entraîneur D’Antoni a déclaré: «Je fais confiance à ce que vous faites, je vois ce que vous faites et nous allons le faire fonctionner.» Cela signifie tellement. C’est ce que je recherche le plus, quelqu’un qui me défie, travaille avec toute l’organisation et peut exécuter.

En 13 matchs avec Houston, Covington affiche en moyenne 13,0 points (36,1% sur 3 points), 7,9 rebonds et 2,5 blocs par match. Les Rockets (39-24) ont une fiche de 7-2 lors des neuf premiers matchs de Covington, y compris des victoires contre plusieurs équipes solides en séries éliminatoires telles que les Lakers, le Jazz et les Celtics (deux fois).

Depuis lors, les Rockets ont perdu quatre matchs consécutifs et ont grandement besoin d’une étincelle – bien que Covington ait été l’un des seuls points lumineux pendant le dérapage, tirant 41,9% sur 3 points à 7,8 tentatives par match. Le joueur de 29 ans reste également l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe.

Quant à D’Antoni, son statut d’entraîneur à long terme avec les Rockets n’est pas clair, car son contrat expire après la saison 2019-2020. Mais sa relation de travail avec le front office semble être un facteur important que l’organisation prendra en considération avant de prendre sa décision finale.

.