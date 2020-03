Six matchs des Warriors 2019-20 à revoir pendant la pause NBA

Avec tout le basket-ball suspendu en raison de la pandémie de coronavirus, la NBA fournit un accès gratuit à League Pass. Les matchs de la saison en cours et les compétitions classiques du passé sont disponibles en streaming gratuitement pendant la pause de la NBA.

Bien que la saison 2019-2020 de l’état des Warriors puisse être radicalement différente des cinq dernières saisons, il y avait encore des moments encourageants lors de la saison inaugurale au Chase Center.

Steve Kerr et le personnel d’entraîneurs des Warriors ont dû faire preuve de créativité dans la façon dont ils gèrent leur rotation tout en faisant face à de nombreuses blessures tout au long de la saison. Sans Stephen Curry et Klay Thompson, Golden State a ouvert une multitude de places pour les joueurs montants comme Marquesse Chriss, Eric Paschall et Damion Lee.

Avec de nombreux joueurs affamés rejoignant Golden State dans l’espoir de prouver leur appartenance à la NBA pour le long terme, les Warriors ont enregistré des performances granuleuses qui méritent d’être revues.

Pour vous aider à satisfaire votre difficulté de basket-ball, Warriors Wire a parcouru la saison de Golden State pour trouver les jeux les plus réutilisables de cette année alors que League Pass est gratuit.

