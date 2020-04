Sixers a fait un effort pour échanger pour Michael Jordan en 1984

Le plus gros sujet de conversation qui fait vibrer tout le monde est le documentaire «The Last Dance» qui parle de la légende des Chicago Bulls Michael Jordan. Avec tout le monde coincé en quarantaine et sans sport actuellement, cela aide les gens à prendre soin de ces démangeaisons pour un certain type de conversation sportive.

Jordan a été sélectionné avec le troisième choix global des Bulls lors du repêchage de 1984 et c’était un choix évident pour Chicago. Cependant, certaines équipes étaient également intéressées à prendre la Jordanie et l’une de ces équipes était les Philadelphia 76ers.

L’ancien directeur général des Bulls, Rod Thorn, qui était le directeur général de la sélection de Jordan, a sauté sur le podcast Kap & Co. pour ESPN 1000 à Chicago pour discuter des offres commerciales qu’il a reçues pour la Jordanie lors du repêchage.

Thorn a déclaré:

Vous savez quelque chose? Ils l’ont fait. En fait, Philadelphie avait fait une offre solide pour Michael. Dallas avait fait une offre solide pour Michael et il y avait quelques autres équipes qui s’étaient renseignées sur le choix, leurs offres n’étaient pas aussi bonnes que ces deux-là, mais oui. Il y avait des gens qui étaient certainement intéressés par Michael.

Thorn n’est pas entré dans les détails de ce que les Sixers ont offert, mais il est intéressant de voir que Philadelphie a en fait fait une offre. Les Sixers ont fini par sélectionner Charles Barkley avec le cinquième choix au total qui a connu une carrière incroyable, mais imaginez Jordan avec Julius Erving et Moses Malone. Les Sixers seraient repartis avec un autre championnat ou deux.

