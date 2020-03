Sixers accueillera le grand homme Joel Embiid de retour dans l’alignement vs Pistons

Les 76ers de Philadelphie rentrent à la maison après un voyage de quatre matchs en Californie mercredi et ils accueilleront à nouveau deux partants qui ont manqué de temps avec une blessure.

Alors que Josh Richardson devait déjà revenir mercredi contre les Pistons de Detroit, Joel Embiid était répertorié comme douteux et il était en suspens s’il reviendrait ou non. Après quelques délibérations, Embiid reviendra à la programmation.

Le grand homme des Sixers a raté cinq matchs consécutifs avec une entorse à l’épaule gauche et il est maintenant prêt à revenir dans l’alignement. Il sera en mesure de revenir en arrière face à une mauvaise équipe de Pistons qui a échangé Andre Drummond et compte sur Christian Wood et Thon Maker sur le grand terrain.

Les Sixers auront besoin d’une victoire dans celui-ci alors qu’ils cherchent à essayer d’avancer au classement. Ils sont à court de temps dans la course pour l’avantage du terrain à domicile dans les séries éliminatoires.

Tipoff with the Pistons est fixé à 19h00. EST.

