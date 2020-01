Sixers améliore à 17-3 lorsque Matisse Thybulle joue au moins 20 minutes

Normalement, les équipes ont un bon dossier lorsque leurs meilleurs joueurs sont disponibles et jouent. C’est aussi simple que ça? Quand les meilleurs joueurs d’une équipe jouent, ils gagnent? Wow, quel concept.

Pour les Philadelphia 76ers, l’un de ces joueurs est la recrue Matisse Thybulle qui continue de devenir un incontournable de la rotation des Sixers. Thybulle a repris lundi à la place de Joel Embiid, blessé, et il a joué 32:53 dans une victoire de 117-111 contre les Nets de Brooklyn.

Thybulle avait seulement trois points et quatre rebonds, mais il avait quatre interceptions et un bloc et le nombre clé est le nombre total de minutes qu’il a joué. Les Sixers se sont améliorés à 17-3 lorsque Thybulle joue au moins 20 minutes dans un match alors qu’il continue d’avoir un impact important pour son équipe tous les soirs.

L’amélioration continue du jeu de Thybulle a enthousiasmé l’entraîneur Brett Brown à propos de sa recrue.

“Nous avons la possibilité de mettre sur pied une équipe défensive qui est comme le harcèlement criminel et vraiment longue et active avec leurs mains”, a déclaré Brown. «Nous enregistrons des déviations, nous en avions 20, ce qui est du jamais vu, au quatrième trimestre. Nous les avons retournés 11 fois, ce qui est un grand nombre et Matisse y était pour beaucoup. Il s’est beaucoup amélioré à ce titre sans faute. »

Les Sixers espèrent que Thybulle pourra continuer à avancer alors qu’il construit un dossier pour former une équipe tous-défensive à la fin de la saison.

