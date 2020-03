Sixers and Devils, les premiers à annoncer des baisses de salaires

Les équipes professionnelles des Philadelphia Sixers (NBA) et des New Jersey Devils (NHL) sont devenues les premières équipes professionnelles à dévoiler des réductions de salaire au personnel. qu’ils ont fixé dans leurs organisations respectives.

24/03/2020 à 10:34

CET

EFE

Les deux équipes ils ont informé les travailleurs qu’à partir du mois prochain, ils seront soumis à une baisse de salaire d’au moins 20 pour cent et leur journée de travail sera réduite à quatre jours à la suite de la pandémie de coronavirus qui affecte l’ensemble du pays.

“Alors que nous voyons comment l’environnement nous présente l’évolution de COVID-19 et l’impact à long terme que la suspension d’événements et de fêtes aura sur notre organisation et notre industrie, nous prendrons des mesures”, expliqué Scott O’Neil, PDG de Harris Blitzer Sports & Entertainment, dans une déclaration envoyée aux employés.

“Pour nous assurer que nous pouvons continuer à soutenir et à exploiter nos activités en ces temps d’incertitude sans réduire nos effectifs, nous demandons à nos salariés à temps plein de réduire temporairement leur salaire jusqu’à 20% et de passer à une semaine de quatre jours. “Nota O’Neil.

Les réductions de salaire toucheront les employés à temps plein gagnant 50 000 $ ou plus et augmentera jusqu’à 20% pour ceux qui gagnent 70 000 $ ou plus. La nouvelle des baisses de salaires du groupe appartenant à Josh Harris a été dévoilée par le journal “The New York Times”.

“En plus de soutenir notre peuple, nous nous engageons à jouer un rôle continu dans le financement des efforts pour aider les résidents les plus durement touchés dans nos villes d’origine”, a déclaré O’Neil dans le communiqué. “Dans les prochains jours, nous établirons des partenariats à Philadelphie, Camden et Newark pour aider nos voisins à distribuer de la nourriture. et les ressources pendant cette crise de santé publique “, a déclaré O’Neil.

Dans une note envoyée aux équipes vendredi dernier, La NBA a annoncé son intention de libérer les joueurs de leur salaire intégral le 1er avril. Mais la ligue a laissé ouverte la possibilité de récupérer les futurs salaires des matchs annulés à partir du 15 avril., conformément à la disposition sur la force majeure de la convention collective. La force majeure permet de conserver 1 / 92,6 du salaire saisonnier d’un joueur par match annulé en raison de circonstances catastrophiques.

La disposition couvre divers scénarios, notamment la guerre, les catastrophes naturelles et les épidémies / pandémies. (Pour des raisons de force majeure, la ligue considère que chaque équipe a disputé cinq matchs de pré-saison, 82 matchs de saison régulière et 5,6 matchs éliminatoires)

.