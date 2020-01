Sixers appellent Zhaire Smith à la place de Josh Richardson, voir les progrès

Les Philadelphia 76ers ont besoin de plus de profondeur avec Josh Richardson mis à l’écart pendant quelques semaines en raison d’une tension aux ischio-jambiers gauche, alors ils ont plongé dans leur système et ils ont appelé l’un de leurs jeunes espoirs.

Vendredi, les Sixers ont annoncé l’appel de Zhaire Smith, un homme de deuxième année, qui travaillait avec la filiale de la G League, les Delaware Blue Coats, toute la saison. Smith est en moyenne de 13 points et 3,4 rebonds tout en tirant 36% de la profondeur en 19 matchs avec les Blue Coats.

«Je l’ai et nous le surveillons de près», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Nous sommes tellement connectés avec notre programme G League. (Entraîneur des Blue Coats) Connor Johnson et moi parlons, nous suivons ses progrès statistiques, à savoir comme comment tire-t-il trois dans le coin? Comme si nous jouions dur, nous comprenons qu’il est un athlète, et maintenant quoi? “

Le gros aspect entourant Smith était son travail sur le côté défensif du sol. La raison pour laquelle il a été envoyé en G League était due au fait que Matisse Thybulle a montré plus d’un jeu offensif et qu’il a dépassé Smith dans ce domaine. Donc, le défi pour Brown et son personnel est maintenant de tirer le meilleur parti de lui sur le côté offensif du parquet.

“Comme comment pouvons-nous exploiter un peu offensivement ce qu’il cultive?”, A demandé Brown. “Je pense qu’il y a une tendance à la hausse, une croissance que nous avons constatée pour deux raisons. D’abord, lui. Il a embrassé le fait qu’il est avec la Ligue G, certaines personnes traiteraient cela comme vous avez été réprimandé et il a géré cela avec maturité. “

La meilleure chose qui se passe pour Smith est que Johnson faisait partie du personnel de Brown, donc il dirige les Blue Coats exactement de la même manière que Brown dirige les Sixers. Cela lui donnera un peu de confort quand il sera appelé et qu’il poursuivra sa carrière en NBA.

“Deuxièmement, il y a de la chimie avec les programmes qui lui a permis de sentir qu’il y a un chemin progressif et la prochaine étape quand il vient ici, c’est le même mot, la même langue, le même système et je pense que pour ces deux raisons, nous sommes le regarder un peu plus au sérieux, surtout sans J-Rich », a conclu Brown.

Les Sixers retourneront à l’action samedi lorsqu’ils accueilleront les Lakers de Los Angeles où Smith sera actif et disponible pour jouer pour eux.

