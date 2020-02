Sixers aura Glenn Robinson III, Alec Burks disponible contre Bulls

Les Philadelphia 76ers auront enfin leurs nouvelles pièces sur le sol dimanche soir lorsqu’ils affronteront les Chicago Bulls.

Après quelques jours à déterminer quand ils seront disponibles, Glenn Robinson III et Alec Burks seront équipés et joueront pour les Sixers dimanche. Ils étaient tous les deux répertoriés à l’origine comme dans celui-ci.

La seule chose importante que les fans devraient réaliser est que les deux joueurs ne se sont pas encore entraînés et qu’ils essaient de s’acclimater à un nouveau système et à une nouvelle équipe. Donc, leurs minutes ne seront probablement pas là où les fans s’attendent à commencer.

Ce à quoi ils peuvent s’attendre, c’est que ces deux joueurs vont venir ici et fournir un tir et un score. Les deux joueurs tirent au-dessus de 37,5% depuis les profondeurs et c’est exactement ce dont les Sixers avaient besoin de leur côté.

Les Sixers chercheront à poursuivre leur domination à domicile dimanche, où ils détiennent le meilleur record à domicile de la ligue. Ils sont actuellement 23-2 à domicile avec deux matchs à jouer avant la pause des étoiles.

.