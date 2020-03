Sixers avertit les joueurs des dangers du coronavirus lors d’un road trip

Alors que les Philadelphia 76ers continuent leur voyage de quatre matchs en Californie, la menace du coronavirus mortel a envahi l’État. Cela peut faire peur à une équipe pleine de gars plus âgés qui ont des enfants et même des gars qui essaient juste de se protéger en général.

Glenn Robinson III, par exemple, a une fille de 2 ans et il ne veut rien ramener chez lui. L’équipe a tenu une réunion lundi dirigée par l’entraîneur sportif de l’équipe Kevin Johnson pour passer en revue les procédures pour se protéger de la maladie.

“KJ, juste expliquer ce que c’est et d’où ça vient, ou d’où ils pensent que ça vient de Chine”, a expliqué Robinson III. «Fondamentalement, nous venons de parler de la façon de l’empêcher. Avec moi, Al (Horford) et AB (Alec Burks), certaines des préoccupations sont que nous avons de jeunes enfants, nous avons des filles. C’est une grande préoccupation pour moi, leur système immunitaire n’est pas à la hauteur. Ils attrapent simplement les choses facilement et c’est une grande chose pour moi. “

Si vous êtes un fan des Sixers assistant à des jeux au cours des prochaines semaines, ne vous attendez pas à un high-five, attendez-vous à un coup de poing. Aussi, un autre rappel pour se laver les mains.

“Juste se laver les mains, les coups de poing des fans”, a poursuivi Robinson III. “Utilisez nos propres trucs et trucs comme ça pour essayer de l’empêcher.”

Au moins, les Sixers continueront de signer des autographes, certains, comme le gardien des Portland Trail Blazers, C.J. McCollum, font actuellement une pause dans les autographes.

Encore une fois, rappelez-vous de bien vous laver les mains et de vous garder propre et en sécurité pendant cette période.

