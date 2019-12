Sixers cherche des réponses après une défaite décevante contre Magic

Les Philadelphia 76ers sont considérés comme des prétendants au championnat et cela est toujours vrai, mais une autre défaite face au Orlando Magic sur la route a des gens qui se grattent la tête dans cette équipe. Ils anéantissent les Milwaukee Bucks le jour de Noël, mais perdent ensuite contre le Magic, qui est une équipe moindre, ce qui suggère que les Sixers minimisent leur compétition.

C’est quelque chose de préoccupant pour l’avenir de cette équipe. Peu importe qui est l'adversaire, les Sixers doivent comprendre cela et c'est un problème qui embrouille l'équipe en ce moment.

"Vous me dites, je ne sais pas", a déclaré l'entraîneur Brett Brown. "C’est quelque chose que nous devons comprendre. Cela fait partie de notre voyage et ce sont de bonnes personnes, ce sont des gens de grand caractère, et nous allons ensemble creuser et comprendre. "

Philadelphie ressemblait à des zombies pour un étirement au quatrième trimestre avant de revenir en vie tard, mais c'est quelque chose qui doit s'améliorer à partir de maintenant. Ce sentiment d'urgence doit être là dès le saut, pas seulement les dernières minutes.

"Je ne pense tout simplement pas que nous sommes sortis avec la bonne urgence", déclare Josh Richardson. "Je pense que nous l'avons récupéré au quatrième trimestre, nous avons réduit l'avance de 10 points en une minute, nous devons donc jouer gratuitement comme si c'était notre dernier match tous les soirs."

Les Sixers découvrent toujours qui ils sont vraiment en tant qu’équipe et c’est quelque chose dont ils devront apprendre au fil du temps.

"Vous devez en tirer des leçons et vous améliorer", a déclaré Joel Embiid. «Nous avons du mal sur la route toute la saison, demain nous en avons un autre grand, nous devons obtenir cette victoire. Cela a été mentionné plus tôt, nous ne pouvons pas minimiser l'opposition. Orlando est une assez bonne équipe, mais quand vous savez que vous avez un meilleur dossier qu'eux, vous devriez sortir et jouer comme ça. Dans l’ensemble, nous devons juste nous améliorer. "

Les Sixers se dirigent maintenant vers Miami samedi pour affronter le Heat pour terminer ce coup de tête en Floride pour commencer ce road trip.

