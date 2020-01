Sixers cherchent à éviter une déception émotionnelle

Les 76ers de Philadelphie entameront un voyage de quatre matchs jeudi alors qu’ils se rendent dans les pires Hawks d’Atlanta de la Conférence de l’Est. Les Sixers viennent de remporter deux victoires émotionnelles à domicile contre les Lakers de Los Angeles et les Golden State Warriors.Le défi consiste désormais à éviter ce match piège à Atlanta avant un gros match avec les Celtics de Boston samedi.

Les Hawks ont eu du mal tout au long de la saison car ils ont dû faire face à une suspension à John Collins et ils ont eu beaucoup de problèmes à trouver de l’aide pour Trae Young. Les Sixers, cependant, auront les mains pleines avec Young qui vient récemment d’être nommé starter malgré la difficulté de son équipe dans son ensemble.

Cela dit, il est maintenant temps pour le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Hawks

Date: Jeudi 30 janvier

Temps: 19 h 30 est

Emplacement: State Farm Arena Atlanta, Géorgie

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Josh Richardson (souche ischio-jambier gauche) QUESTIONABLE: Al Horford (douleur au genou gauche), Mike Scott (douleur au genou droit)

Hawks: OUT: Alex Len (souche fléchisseur de la hanche droite), Jabari Parker (impact de l’épaule droite), Chandler Parsons (commotion cérébrale, coup de fouet cervical) DOUTE: DeAndre ’Bembry (névrite de la main droite), Bruno Fernando (souche du mollet droit)

Storylines

Embiid change d’offense

Lorsque Joel Embiid a été absent pendant neuf matchs pour se remettre de son opération, l’entraîneur Brett Brown a changé l’offensive des Sixers pour se concentrer sur Ben Simmons et son style de jeu. Philadelphie a joué un style de basket-ball plus dynamique et ils ont joué beaucoup plus de rythme et d’espace. Avec Embiid de retour, cela signifie que les Sixers doivent ralentir et jouer avec les meilleures forces de leur meilleur joueur dans le poste le plus bas.

“Il y avait définitivement une différence avec le retour de Joel”, a déclaré Brown. «Surtout, bien, mais il y a une réalité, il y a des choses qui se sont produites qui vous rappellent le rythme et l’espace. La vitesse du jeu, l’espace du jeu où nous devons développer cet aspect de la façon dont je vois notre attaque sur le demi-terrain, où elle répond aux forces des gars et est espacée en conséquence. “

Korkmaz prend un nouveau rôle

Les Sixers ont toujours cherché à développer un jeu de tir à 3 points pour aider à répandre la parole pour Embiid et Simmons pour aller travailler et quelle meilleure option que Furkan Korkmaz? Les Sixers ont fait un travail formidable pour faire grandir le jeune tireur turc ces derniers temps et Brown le voit devenir un rôle de type JJ Redick pour l’équipe en attaque.

“Avec l’émergence de Furk, il y a une semaine ou deux semaines, vous voulez dépoussiérer le paquet JJ parce qu’il y avait vraiment des papillons dessus et nous l’avons brossé et c’est l’un d’eux”, a déclaré Brown mercredi. «Ils y ont eu beaucoup de succès et à un moment donné, vous y avez toujours pensé, mais je pense qu’avec l’émergence de Furk, cela vous a fait réfléchir un peu plus rapidement et plus sérieusement et hier soir, nous l’avons utilisé, je pense que sept ou huit fois de suite et j’aime ce que j’ai vu. »

Prédiction

Cette équipe est bizarre. Ils semblent toujours pondre des œufs dans des jeux comme celui-ci. Surtout après les deux victoires à domicile et la confrontation avec les Celtics à l’horizon. Cependant, Atlanta est criblé de blessures en ce moment, surtout en bas, ce qui devrait permettre à Embiid de dominer et de faire de gros chiffres. Les Sixers devraient pouvoir gagner celui-ci. Le mot clé ici est devrait. Vont-ils? Cela reste à voir.

Choisir: Sixers dans un proche

Série saison Sixers vs Hawks

Match 1 28 octobre: 105-103 Sixers

Match 2 30 janvier:

Match 3 24 février:

Match 4 21 mars:

.