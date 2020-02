Sixers cherchent à faire monter le classement

Les 76ers de Philadelphie ont raté une occasion de passer au cinquième rang dans l’Est samedi lorsqu’ils sont tombés aux mains des Celtics de Boston tout en perdant un match dans la course au troisième rang. Lundi leur offre une nouvelle opportunité de progresser dans le classement de la Conférence de l’Est.

Leur adversaire lundi est le Miami Heat alors qu’ils poursuivent leur road trip de quatre matchs. Le Heat a remporté un thriller la dernière fois que les Sixers étaient à South Beach, car ils ont réussi à voler la victoire aux mâchoires de la défaite. Philadelphie a prouvé qu’elle pouvait voler des victoires et saisir l’occasion, ce sera donc un autre test pour eux.

Cela dit, il est maintenant temps pour le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Heat

Date: Lundi 3 février

Temps: 19 h 30 est

Emplacement: American Airlines Arena Miami, FL

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie +, NBATV

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Josh Richardson (souche ischio-jambiers gauche)

Chaleur: OUT: Justise Winslow (ecchymose du bas du dos)

Storylines

Garder un œil sur le classement

Avec la défaite contre Boston samedi, les Sixers sont maintenant à trois matchs des Celtics pour la troisième tête de série et ils sont également à trois matchs de la chaleur pour la quatrième tête de série. Alors qu’ils se préparent pour le match de lundi, les Sixers ont une nouvelle occasion de gagner du terrain et d’obtenir un match à Miami pour un avantage à domicile sur le terrain en séries éliminatoires. Le jeu est également essentiel pour les bris d’égalité, car les Sixers peuvent terminer avec une égalité de 2-2 avec une victoire. Le vétéran Al Horford comprend l’importance du classement en ce moment.

“C’est très important”, a ajouté Horford. «Nous comptions sur ce soir. Nous n’avons pas été en mesure de le faire et maintenant nous avons une tâche très difficile pour Miami et nous devons nous concentrer sur cela et commencer à rattraper notre retard. Cela commence avec ce match à Miami. »

Réagir aux luttes d’Embiid

Dans la défaite de samedi à Boston, Joel Embiid a eu beaucoup de mal à tirer juste 1 pour 11 et cela a provoqué certaines réactions de ses coéquipiers des Sixers. À sa défense, ce n’était que son troisième match de retour après avoir raté neuf matchs avec les problèmes de main, mais les Celtics ont également envoyé beaucoup de doubles équipes pour le jeter hors de son rythme.

«Ils ont doublé et ainsi de suite», a expliqué Tobias Harris. «Je pense simplement que c’était difficile pour lui de prendre le rythme et de démarrer. Nous devons trouver un moyen de lui procurer des paniers faciles, de lui donner de l’élan parce que nous savons que quand il part, cela fait de nous une meilleure équipe. “

Prédiction

Les Sixers ont été une équipe de haut en bas toute la saison, mais c’est dans leur nature de se présenter dans les grands matchs dont ils ont absolument besoin et celui-ci tombe dans cette catégorie. Ils ne peuvent pas perdre un autre match au classement dans la course pour l’avantage du terrain à domicile dans l’Est et ils ne peuvent pas non plus perdre trois des quatre matchs avec Miami. Ils doivent au moins gagner une scission dans la série de saisons. C’est le type de match que l’équipe gagnerait au besoin.

Choisir: Vraiment difficile, mais avec les Sixers

Sixers vs série saison de chaleur

Match 1 23 novembre: 113-86 Sixers

Match 2 18 décembre: 108-104 chaleur

Match 3 28 décembre: 117-116 Heat OT

Match 4 3 février:

.