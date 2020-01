Sixers cherchent à rester dominants sur le plancher de la maison

C’est toujours bien d’être à la maison. C’est là que l’on peut être le plus à l’aise et où les choses se sentent bien. Pour les Philadelphia 76ers, ils doivent rentrer chez eux après un autre road trip qui les a laissés se gratter la tête. Ils ont perdu les deux matchs lors d’un bref voyage contre les Dallas Mavericks et les Indiana Pacers et cela leur fera du bien de rentrer chez eux et de se remettre sur la bonne voie.

Mercredi, leur adversaire est les Brooklyn Nets, qui retrouvent lentement la santé après avoir récemment accueilli à nouveau Caris LeVert et Kyrie Irving. Ils ont été victimes du rouge chaud de l’Utah Jazz mardi alors que les Sixers se reposaient à la maison, alors Philadelphie a l’avantage du reste dans celui-ci.

Avec toutes ces informations, il est temps pour le guide de jeu de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Nets

Date: Mercredi 15 janvier

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, Pennsylvanie

LA TÉLÉ: ESPN, NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Joel Embiid (ligament collatéral radial déchiré à gauche)

Filets: PAS ENCORE SOUMIS

Storylines

Les Sixers doivent continuer à tirer

Les Sixers sont dans une ornière en ce qui concerne leur attaque, car ils ont tiré un 15-pour-72 combiné de profondeur au cours de leurs deux matchs précédents, mais pour que leur attaque fonctionne correctement, ils doivent continuer à tirer de la profondeur. Ils ont reçu beaucoup de regards grands ouverts et ils le savent, il serait donc préférable de continuer à prendre ces photos ouvertes. Ils finiront par tomber pour eux.

“Nous devons juste faire des regards plus ouverts”, a déclaré Tobias Harris, qui a tiré 1 à 5 de profondeur lundi. «Je pense que tout autour, nous n’avons pas bien tiré à partir de trois, nous devons nous y tenir. Mais en même temps, nous devons faire plus de regards, plus de photos que nous obtenons. “

Les Sixers cherchent à corriger les erreurs

Lors de leur dernière défaite lundi contre les Pacers, les Sixers ont eu une chance en retard. Ils se sont ralliés derrière la force de Josh Richardson, mais ils n’ont pas pu obtenir les arrêts nécessaires tard et ils n’ont pas pu exécuter leurs jeux offensivement et tous ont joué un rôle en prenant la défaite. Pour qu’ils se remettent sur la bonne voie, ils devront se concentrer plus tard dans les matchs et se mettre sur la défensive.

«J’ai aimé cette défense pendant la très grande majorité du match, a dit l’entraîneur Brett Brown. «Je pense que leurs rebonds offensifs (Indiana) en seconde période nous ont dérangés. Nous avons beaucoup roulé dans la foule en quatrième période. Je pense que trois de nos chiffres d’affaires sont juste arrivés en essayant de pénétrer et de se coincer. »

Prédiction

Il est très facile de voir pourquoi les Sixers peuvent gagner ce match. Ils rentrent chez eux où ils sont solides 18-2, ils se nourrissent de la foule passionnée de Philadelphie, et les Nets arriveront la deuxième nuit consécutive alors qu’ils voyageront. Il manque toujours Embiid à Philadelphie, mais ils ont la taille avec Al Horford et Ben Simmons pour attaquer la jante et mettre la pression sur Brooklyn. Cela devrait être une victoire pour cette équipe de se remettre sur la bonne voie.

Choisir: Sixers à deux chiffres

Série saison Sixers vs Nets

Match 1 le 15 décembre: 109-89 filets

Match 2 15 janvier:

Match 3 20 janvier:

Match 4: 20 février:

