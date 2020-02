Sixers cherchent à rester dominants sur le plancher de la maison

Les 76ers de Philadelphie ont cassé un dérapant perdant de quatre matchs, tous sur la route, vendredi lorsqu’ils sont rentrés chez eux. Ils chercheront à faire avancer les choses à domicile dimanche. Ils détiennent le meilleur record à domicile de la NBA à 23-2 et remportent des victoires impressionnantes devant les fans passionnés de Philadelphie.

L’adversaire de dimanche est les Chicago Bulls qui possèdent certains des meilleurs jeunes talents de la ligue et ils traînent dans la course aux séries éliminatoires alors qu’ils ne sont qu’à trois matchs de la huitième place de l’Est. Ils sont dirigés par Zach LaVine qui continue d’afficher des chiffres impressionnants et donnera aux Sixers quelques problèmes dans celui-ci.

Cela dit, il est temps pour le guide de cet affrontement:

Comment regarder Sixers contre Bulls

Date: Dimanche 9 février

Temps: 18 h 00 est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, PA

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Alec Burks (en attente de transaction), Glenn Robinson III (en attente de transaction) QUESTIONABLE: Joel Embiid (raideur de la nuque), Al Horford (douleur à Achille gauche) DISPONIBLE: Kyle O’Quinn (raisons personnelles)

Taureaux: OUT: Wendell Carter Jr. (entorse de la cheville droite), Kris Dunn (entorse du genou droit), Lauri Markkanen (réaction de stress au bassin droit), Otto Porter Jr. (fracture du pied gauche), Max Strus (réhabilitation du LCA du genou gauche) QUESTIONABLE: Zach LaVine (spasmes au cou, Daniel Gafford (entorse de la cheville droite) DOUBLE: Denzel Valentine (douleur aux ischio-jambiers gauche) PROBABLE: Ryan Arcidiacono (inconfort au coude droit), Chandler Hutchison (douleur à l’épaule droite), Tomas Satoransky (douleur à la cheville gauche)

Storylines

Sixers discutent du changement de composition

Les Sixers ont essayé de faire en sorte qu’Al Horford s’intègre à Joel Embiid et Ben Simmons, mais cela a parfois été difficile à regarder. Bien que la défense ait été l’une des meilleures de la ligue, ils ont eu du mal à faire en sorte que tout fonctionne du côté offensif du terrain. En raison des difficultés offensives, l’entraîneur Brett Brown et le directeur général Elton Brand ont discuté de la possibilité de déplacer Horford sur le banc malgré son prix de 109 millions de dollars.

“Brett a été autorisé à prendre toute décision qu’il jugeait utile de gagner”, a déclaré le directeur général Elton Brand. “Quoi qu’il en soit, il a été autorisé à le faire. Quoi que vous jugiez bon, quel que soit le rôle du joueur ou du banc, il a le pouvoir. Il ne s’agit pas de ce dernier malheur sur la route et de cette séquence perdante, nous en avons parlé il y a quelques semaines. Tout ce que vous ressentez doit être fait. Gagnons.”

Richardson devient un leader

Après leur défaite contre le Heat de Miami lundi, Josh Richardson a dirigé une réunion réservée aux joueurs afin d’essayer de régler certaines choses au sein de l’équipe. Cela a semblé fonctionner car ils sont sortis avec beaucoup plus d’énergie dans le dernier match du voyage contre les Bucks de Milwaukee, puis ils ont éliminé les Grizzlies de Memphis tout en menant par 33. Richardson a expliqué pourquoi il a convoqué la réunion et est intervenu dans un rôle de leadership.

“Tout le monde a un rôle différent dans l’équipe et l’intensification du rôle de leader vocal pourrait être mon truc”, a-t-il déclaré. “Nous sommes en train de tout comprendre.”

Prédiction

Malgré le fait que les Sixers pourraient manquer quelques gars, ils devraient facilement gagner celui-ci. Ils sont à la maison, où ils sont juste une équipe très différente de celle sur la route, et la liste des blessures des Bulls est longue d’un mile. Philadelphie devrait être en mesure d’utiliser sa taille et sa longueur pour terminer celle-ci et décrocher une autre victoire à domicile.

Choisir: Sixers à deux chiffres

Série saison Sixers vs Bulls

Match 1 17 janvier: 100-89 Sixers

Match 2 9 février:

Match 3 26 mars:

.