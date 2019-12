Sixers cherchent à serrer les vis

Les Philadelphia 76ers sont toujours en chantier. Malgré un dossier de 21-10, qui comprend des victoires vraiment impressionnantes, ils ont encore des problèmes à régler. C’est à ça que sert la saison régulière! Pour résoudre les petits problèmes qui les gênent au cours des 82 matchs avant le début des éliminatoires à la mi-avril.

Leur adversaire lundi est la blessure entravée et en difficulté des Detroit Pistons à qui il manque quelques gros morceaux de leur alignement de départ. Ils manquent le gardien de point de départ Reggie Jackson depuis octobre tandis que la superstar Blake Griffin n'est pas au même niveau en raison de ses problèmes de genou.

Cela étant dit, il est maintenant temps pour le guide de la rencontre de lundi:

Comment regarder Sixers contre Pistons

Date: Lundi 23 décembre

Temps: 19h00. est

Emplacement: Little Caesars Arena Détroit, MI

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie +

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Matisse Thybulle (entorse du genou droit)

Pistons: OUT: Reggie Jackson (colonne vertébrale lombaire gauche), Khyri Thomas (pied droit), Christian Wood (ecchymose du genou gauche).

Storylines

Les Sixers croient qu'ils peuvent être meilleurs

Malgré une victoire relativement facile contre les Wizards samedi, les Sixers ont le sentiment qu'ils peuvent être meilleurs. Il y a eu des étirements dans le jeu où les Wizards ont obtenu tout ce qu'ils voulaient et cela a transformé ce qui était une avance de 23 points en un seul chiffre au troisième trimestre avant que les Sixers ne se recentrent et ne fassent le travail. Ils peuvent s'en tirer contre une équipe comme Washington, mais cela leur fera du mal dans d'autres affrontements contre des équipes d'élite.

"C'est bien quand nous gagnons, nous pensons toujours que nous pouvons jouer beaucoup mieux", a déclaré Tobias Harris. "Nous pensons, à coup sûr, dans le match d'aujourd'hui, dans ce deuxième trimestre, nous pouvons mieux jouer à différents moments. Nous en retiendrons les points positifs car nous avons obtenu une victoire et nous avons pu avoir une bonne victoire avec des gars qui se sont intensifiés. Tirez-en les points positifs et soyez prêt pour notre prochain match. »

Burke s'intensifie

Alors que les Sixers avaient du mal à marquer contre une défense de zone, l'entraîneur Brett Brown a changé sa rotation et il est allé avec Trey Burke plutôt que Raul Neto en tant que meneur. Burke a répondu avec 12 points et abattu quelques tirs extérieurs pour aider Philadelphie à casser la zone et forcer les Wizards à revenir à un schéma défensif d'homme à homme.

"Nous essayions d'accélérer ce que nous faisions pour entrer dans les coutures de la zone pour donner à Trey une chance d'utiliser ses compétences", a déclaré Brown. "C'est quelque chose d'un peu différent. Je pensais qu'il avait très bien joué ce soir et j'étais très content de lui. »

Prédiction

Les Pistons sont entravés et ils ont semblé un peu perdus pendant la plus grande partie de la saison. Philadelphie sera concentrée et voudra résoudre quelques problèmes mineurs avant la confrontation ginormeuse du jour de Noël avec les Milwaukee Bucks. Avec les problèmes de Détroit combinés au talent supérieur de Philadelphie et à vouloir réparer certaines choses, cela devrait être une victoire relativement facile pour les Sixers sur la route.

Choisir: Sixers à deux chiffres

Série saison Sixers vs Pistons

Match 1 26 octobre: 117-111 Sixers

Match 2 23 décembre:

Match 3 11 mars:

