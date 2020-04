Sixers collé à la télévision pour regarder “The Last Dance” de ESPN sur Michael Jordan

La NBA a été suspendue depuis le 11 mars en raison de la pandémie mondiale de coronavirus car tout le monde est coincé à l’intérieur. Alors, pourquoi ne pas regarder un documentaire sur l’un, sinon le meilleur, des joueurs de tous les temps de Michael Jordan.

ESPN a sorti son documentaire en 10 parties sur Jordan plus tôt que prévu dimanche soir et, tout comme le reste d’entre nous, les Philadelphia 76ers sont coincés dans la maison et ils le regardent également.

Tobias Harris prend le tout en étant assis dans son salon et sur la télévision grand écran avec un verre de vin tout en portant une paire de Jordan’s. Il a légendé de manière appropriée le post #TheLastDance.

Le meneur des étoiles Ben Simmons en profite également. Comme il avait le documentaire sur sa télé tout en se relaxant au lit.

Le gardien de départ Josh Richardson a également tout compris et il a commenté les échauffements des Bulls en plaidant pour le retour de ce style.

Pour une organisation désespérée d’un championnat, les joueurs peuvent apprendre beaucoup d’un gars comme Jordan. Il n’est pas nécessaire d’expliquer ce qu’il a fait pour le jeu, mais juste pour le plaisir, il a remporté six championnats, il a été un All-Star 14 fois, il a remporté cinq MVP et il a remporté un titre de marqueur 10 fois. Les Sixers feraient mieux d’être à la maison en prenant des notes tout au long de la série.

