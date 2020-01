Sixers comprend que c’est le prochain homme avec Josh Richardson blessé

Les Philadelphia 76ers souffrent en ce moment. Non seulement ils n’ont pas la superstar Joel Embiid, mais ils viennent de découvrir jeudi que le gardien de départ Josh Richardson a souffert d’une cuisse gauche et qu’il sera absent pendant 2-3 semaines lorsqu’il sera réévalué. Il avait initialement subi la blessure lors de la défaite de mercredi contre les Raptors de Toronto.

À sa place, l’entraîneur Brett Brown s’est tourné vers Shake Milton qui a marqué neuf points sur le banc après avoir abattu trois de la profondeur. Alors que Milton s’approchait, les autres Sixers comprennent qu’il faut en attendre la même chose.

«Quelqu’un doit intensifier ses efforts», a déclaré Ben Simmons. “C’est tout le monde. Un gars descend, tout le monde doit intensifier. Josh est une grande partie de cette équipe – défensivement et offensivement – donc nous allons le manquer pendant aussi longtemps que cela soit, mais c’est une opportunité pour les gars d’intensifier et de remplir ce rôle. “

Richardson est un élément énorme de cette équipe car il permet à Simmons de jouer davantage hors du ballon et l’équipe peut l’utiliser comme un rouleau plutôt que comme un gardien de balle à plein temps. Les Sixers devront désormais compter davantage sur Tobias Harris, Raul Neto et Trey Burke pour être ce gars secondaire à côté de Simmons.

“J-Rich est un grand joueur”, a déclaré Harris. «Évidemment, il l’apporte aux deux extrémités du sol. Comme nous l’avons eu toute l’année, c’est la prochaine mentalité d’homme. Chaque fois qu’il est présenté, venez et soyez prêt à aller là-bas. Shake a fait un excellent travail ce soir en entrant et en restant prêt et en nous donnant cet ascenseur. C’est juste le prochain homme. “

Les Sixers ont une série de matchs difficiles à venir en commençant par accueillir LeBron James et les Lakers de Los Angeles samedi pour commencer un bref match à domicile de deux matchs. Philadelphie partira ensuite sur la route pour un voyage de quatre matchs qui comprend des visites aux Boston Celtics, au Miami Heat et aux Milwaukee Bucks. Ce n’est pas le moment idéal pour perdre Richardson.

Il s’agit de temps pour eux, il sera donc intéressant de voir comment ils gèrent tout cela à partir de samedi.

