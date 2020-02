Sixers continue de reconnaître et de louer le travail de Shake Milton

La route pour un choix de deuxième ronde en NBA n’est jamais facile. Il y a beaucoup d’obstacles à franchir pour devenir un élément de rotation de la NBA et c’est ce qui s’est passé pour le gardien des 76ers de Philadelphie, Shake Milton.

Milton, le 54e choix du repêchage de 2018, a passé sa saison de recrue à travailler avec les Delaware Blue Coats dans la G League et son travail en tant que joueur à double sens lui a valu un contrat NBA garanti. Sa deuxième saison dans la ligue a bien commencé car il était dans la rotation de l’équipe avant qu’une blessure au genou ne le déraille un peu et qu’il passe plus de temps au Delaware.

Maintenant que Ben Simmons est blessé au dos, l’entraîneur Brett Brown et les Sixers comptent sur lui pour être leur meneur de départ. Il a marqué 39 points combinés lors de leurs deux derniers matchs et il gagne la confiance de son équipe.

“Quelle histoire fantastique ces derniers temps”, a déclaré Brown. “Il arrive au stade où les performances uniques, les performances qui attirent votre attention sont devenues de plus en plus fréquentes. Couper un dos à dos est encore plus impressionnant. Il devient de plus en plus fiable sur un tas de choses. Les statistiques que nous allons tous voir, mais sur la défensive, regardez-le s’asseoir et regardez-le suivre un plan de match. Il est trompeusement long et je pense qu’il s’est énormément amélioré sur la défensive. »

Milton a été l’un des travailleurs les plus exigeants du centre d’entraînement de l’équipe, il continue de rester prêt même s’il ne joue pas. Il a joué une subvention totale de 2:34 du 3 janvier au 20 janvier, mais il est resté prêt et il a eu l’occasion de commencer lorsque Josh Richardson est tombé avec la blessure aux ischio-jambiers le 22 janvier. Avec Simmons sorti, les Sixers se sont retournés vers lui pour recommencer.

“C’est vraiment difficile, mais il suffit de s’assurer que vous restez en forme”, a déclaré Milton. «Nous faisons du bon travail en jouant les gars de la petite minute et nous jouons au pick-up et nous nous assurons que nous restons prêts. Nous nous assurons simplement que nous sommes super enfermés dans ce que l’équipe fait défensivement et offensivement afin que lorsque votre numéro est appelé, vous êtes prêt à intervenir et à avoir un impact. “

Bien sûr, cela aide également vos coéquipiers à avoir confiance en vous. Avec Brown, Tobias Harris a reconnu le travail accompli par Milton et qui peut faire des merveilles pour un jeune joueur.

“Ça fait du bien”, a-t-il ajouté. «C’est définitivement un processus. J’apprends encore beaucoup, donc à chaque match, j’ai l’impression de pouvoir retirer quelque chose de nouveau et en tirer des leçons. Je mets ça sur mon tableau comme quelque chose à améliorer. Demain, nous regarderons un film et verrons les erreurs que j’ai commises et verrons comment je peux les corriger et déployer des efforts encore meilleurs la prochaine fois. »

Milton est en moyenne de 15,3 points et a tiré 9 à 14 de profondeur au cours des trois premiers matchs remplaçant Simmons. Cela a donné à cette équipe une énorme étincelle et cela sera nécessaire lors de leur prochain swing de 4 matchs sur la côte ouest.

“A ce stade, si tout le monde cherche un tournoi, il le gagne”, a déclaré Brown. «Il est le meneur de départ. Le reste se met en place avec certains autres handlers qui sont plus que capables. Shake a été une surprise nécessaire tard. ”

