Sixers continue de résoudre les problèmes

Les Philadelphia 76ers reviennent de la côte ouest après un road trip de 1 à 3 cherchant à rebondir et à essayer d’avancer. Ils auront des renforts mercredi alors qu’ils accueillent à nouveau Josh Richardson dans la formation après avoir raté quelques matchs avec une commotion cérébrale et ils pourraient avoir Joel Embiid de retour ainsi qu’il est discutable pour le match.

Leur adversaire mercredi est les Pistons de Detroit qui sont entrés dans une reconstruction complète après que des blessures ont ravagé leur équipe. Finis Andre Drummond et Reggie Jackson tandis que Blake Griffin est absent pour la saison et Derrick Rose est également blessé. L’équipe cherche maintenant un groupe de jeunes joueurs alors qu’ils essaient de leur donner le temps de développement nécessaire pour grandir en équipe.

Cela dit, il est temps pour le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Pistons

Date: Mercredi 11 mars

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, PA

LA TÉLÉ: NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Ben Simmons (atteinte nerveuse dans le dos) QUESTIONABLE: Joel Embiid (entorse de l’épaule gauche)

Pistons: SORTIE: Blake Griffin (chirurgie du genou gauche), John Henson (entorse de la cheville gauche), Luke Kennard (tendinite bilatérale du genou), Derrick Rose (entorse de la cheville droite) )

Storylines

Les Sixers veulent développer le couple Horford-Embiid

Avec Simmons toujours absent, les Sixers veulent toujours se concentrer sur l’association d’Al Horford et Joel Embiid et continuer à essayer de résoudre les problèmes de leur association. Ils ont été solides défensivement, mais ils ont été une épave offensivement et il a parfois été difficile à regarder. L’entraîneur Brett Brown veut utiliser ce temps pour essayer de s’entraîner sur le duo.

“Je me sens aller de l’avant lorsque vous n’avez pas Ben (Simmons), mon intention est de le jouer avec Joel et d’essayer de le développer”, a ajouté Brown. “Quand Ben reviendra dans le mix, nous réévaluerons. Mais j’ai l’impression que cette période de temps dont nous parlons est assez longue pour moi où je veux investir dans le couple Joel-Al pendant que nous n’avons pas Ben et voir où cela se passe. “

Milton aura un grand rôle

Les Sixers ont vu l’émergence de Shake Milton sur l’ensemble du voyage sur la route alors qu’il continuait à faire des vagues. Il a en moyenne 21,3 points et il a tiré 56,5% de la profondeur au cours des quatre matchs et ce type de production va lui valoir un rôle plus constant dans cette équipe même lorsque Simmons reviendra de sa blessure.

“Je pensais que Shake était manifestement devenu notre gardien de départ clair avec le groupe que nous avons”, a déclaré Brown mardi. «Vous devez vous attendre à ce qu’il joue un rôle important alors que Ben redevient en bonne santé et y revient. Il joue au basket-ball de haut niveau. “

Prédiction

Les Sixers sont à domicile et cela fait évidemment une énorme différence pour eux, comme le confirme leur fiche de 28-2 à domicile. Ils deviennent un peu plus sains avec le retour de Richardson et le retour plein d’espoir d’Embiid et les Pistons s’effondrent donc cela se prépare à être une grande victoire à Philadelphie. Détroit jouera dur, mais ils n’ont pas le talent de rester avec les Sixers.

Choisir: Sixers se retirera tard.

Série saison Sixers vs Pistons

Match 1 26 octobre: 117-111 Sixers

Match 2 23 décembre: 125-109 Sixers

Match 3 11 mars:

.