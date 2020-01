Sixers continue de s’intéresser à Robert Covington dans un métier

Les Philadelphia 76ers continuent de faire preuve de diligence raisonnable alors qu’ils cherchent à améliorer leur équipe pour les séries éliminatoires. La date limite des échanges est le 6 février et ils cherchent à ajouter un peu plus de tir et de jeu à une équipe dépourvue de tireurs.

Un nom qui continue de revenir est l’ancien attaquant des Sixers Robert Covington qui a été échangé aux Timberwolves du Minnesota dans le commerce de Jimmy Butler en novembre 2018. Covington est l’un des meilleurs défenseurs du périmètre de la NBA et sa présence permettrait aux Sixers de devenir l’une des défenses d’élite de la ligue et il est un tireur solide, mais le Minnesota ne se contentera pas de l’abandonner.

The Athletic’s Shams Charania et Jon Krawczynski ont écrit:

Les équipes rivales disent également que le marché de l’attaquant Robert Covington s’est réchauffé ces derniers jours. Covington est devenu un joueur convoité, avec ses prouesses défensives et ses tirs à l’extérieur qui conviennent parfaitement à la plupart des équipes dans la chasse aux éliminatoires. Houston, Dallas et Philadelphie font partie des équipes qui ont manifesté leur intérêt pour lui, mais le Minnesota devrait conduire une bonne affaire, ont indiqué des sources de la ligue.

Les Timberwolves envoyant déjà Jeff Teague aux Atlanta Hawks jeudi matin, ils seraient plus disposés à déplacer un gars comme Covington qui serait plus utile dans une équipe rivale comme Philadelphie.

En ce qui concerne les actifs, les Sixers pourraient donner un jeune homme comme Zhaire Smith pour Covington qui les aide à gagner maintenant. L’émergence de Matisse Thybulle et le jeu de la recrue Marial Shayok dans la Ligue G ont rendu Smith inutilisable.

