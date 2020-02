Sixers contrarié par le manque de physique dans la perte de l’éruption aux Celtics

Les Philadelphia 76ers ne sont pas censés être l’équipe qui a leurs difficultés sur les planches et en termes de dureté. Ils sont énormes dans toute la formation et avec l’ajout d’Al Horford à l’intersaison pour s’ajouter à Joel Embiid et Ben Simmons ainsi qu’à Tobias Harris, ils ne devraient pas être endurcis dans aucun match.

Ce fut le cas samedi soir lorsque les Boston Celtics ont utilisé leur physique pour déranger les Sixers pour les battre 116-95. La victoire évite le balayage de la saison pour Boston et cela leur donne une avance de trois matchs sur les Sixers au classement des 3 têtes de série.

Ils ont dérangé Embiid toute la nuit et l’ont obligé à tirer à 1 pour 11 du sol et ont rendu la vie difficile à tout le monde. Les Celtics ont pris une avance de 22-8 et se sont nourris de la foule de Boston afin de s’enfuir avec celui-ci.

“Je veux dire, nous ne voulons jamais être l’équipe moins physique, surtout avec la taille que nous avons”, a déclaré Harris. «Mais je pense que vous savez que ce soir a été l’un de ces jeux où ils ont imposé leur volonté tôt, a pu obtenir cet élan, et c’est cette excitation dans leurs jeux qui nous vient. Ils ont juste fait des tirs, sont arrivés sur la ligne des lancers francs, et nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons pas résisté à leur coup de poing. “

Les Celtics en équipe ont tiré 47,5% du sol contre seulement 36,9% pour les Sixers. Boston était juste la meilleure équipe lors d’une soirée où les Sixers n’étaient pas du tout en mesure d’acheter un seau.

“Je ne dirais pas que c’était physique”, a déclaré Horford. «Je pense que certaines erreurs sont défensives. Vous savez, à mes yeux, nous en avons simplement eu trop et nous devons mieux communiquer. Sur la route, cela peut être un peu plus difficile, mais nous n’avons pas fait un excellent travail pour exécuter notre plan de match défensif. Donc, je penche pour ça que pour les autres. »

Quoi qu’il en soit, les Sixers doivent se ressaisir et se remettre en marche. Le voyage sur la route se poursuit lundi avec un affrontement avec le Miami Heat et ils doivent obtenir cette victoire en termes de course pour l’avantage du terrain à domicile dans la Conférence de l’Est.

