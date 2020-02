Sixers convertira le contrat de Norvel Pelle et renonce à Jonah Bolden

Les 76ers de Philadelphie mettent la touche finale à un alignement qui, espèrent-ils, fera une sérieuse course à un championnat NBA. Après avoir acquis Alec Burks et Glenn Robinson III pour compléter le tir et le score de leur banc, ils ajouteront maintenant un autre grand défensif à leur alignement.

Les Sixers convertiront Norvel Pelle d’un contrat à deux voies en un contrat avec la NBA et renonceront à Jonah Bolden pour lui faire de la place. Pelle a marqué en moyenne 2,5 points et 3,6 rebonds tout en bloquant 1,5 tirs par match en 14 matchs avec Philadelphie. Sa protection de jante est quelque chose qui intéresse les Sixers et cela les aidera sur la défensive.

Bolden, en revanche, a connu une saison difficile pour les Sixers. Il a joué en seulement quatre matchs et a obtenu une moyenne de 1,0 point par match, car il a du mal à se lancer sur le terrain pour Philadelphie. Il n’allait pas jouer beaucoup sur cette liste.

Quant à Pelle, il aura désormais la possibilité de devenir un incontournable de la liste des Sixers et de protéger la jante du banc. Son athlétisme sera un bel accueil sur le banc de l’équipe.

Philadelphie revient à la maison pour accueillir les Grizzlies de Memphis vendredi.

.