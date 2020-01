Sixers disent que Ben Simmons les a “emportés” vers une victoire sur les Nets lundi

Après une victoire sur les Knicks de New York, les Sixers ont traversé le pont et renversé les Nets de Brooklyn lors de la journée Martin Luther King 117-111 pour commencer 2-0 lors de ce bref voyage de trois matchs. Ils ont gagné un jour où Ben Simmons était complètement dominant et il devait être en ordre pour qu’ils gagnent celui-ci.

Simmons a dû jouer un centre après que l’équipe ait expérimenté avec Kyle O’Quinn et Jonah Bolden au centre au premier semestre avec des résultats défaillants et il était ridicule. Il a terminé avec 34 points, 12 rebonds, 12 passes décisives et cinq interceptions et il était partout pour eux.

C’était nécessaire après que les Nets aient pris une avance de 12 points et c’est à ce moment-là que l’entraîneur Brett Brown a fait le changement pour mettre Simmons au centre et qu’il était hors course. Il était énorme aux deux extrémités du sol, créant des ravages et il est également allé à la ligne de faute 14 fois, en faisant 10 d’entre eux.

“Juste sa détermination”, a déclaré Brown. «Il n’allait tout simplement pas laisser l’équipe perdre. Nous allons tous regarder sa feuille de statistiques et dire “wow”. Vous allez voir un triple-double de 34 points. Regardez le volume des lancers francs, regardez ses vols. Il a juste poivré la feuille de statistiques partout. Mais ce que je vois, c’est son esprit, son langage corporel, ses expressions faciales. Ils puaient, “nous allons gagner, et vous vous accrocherez à moi et je vous porterai.” J’avais l’impression qu’il avait fait ça à bien des égards. “

Simmons a également mené un gros effort défensif tard lorsque cela était nécessaire. L’offensive des Sixers s’est refroidie pendant un étirement et ils ont gagné ce match sur le côté défensif du sol en obtenant plusieurs arrêts quand c’était nécessaire.

“Juste de l’énergie”, a-t-il réagi. «Donner juste de l’énergie à mes gars sur la défensive, pousser le ballon, communiquer, simplement utiliser ma voix sur le sol. Je viens d’arriver avec cet état d’esprit pour gagner. Je voulais juste gagner. »

Ce n’est pas seulement Brown qui a remarqué ce que Simmons a apporté au sol. C’était Tobias Harris également.

“Il était énorme ce soir”, a déclaré Harris. «Il a dominé dès le début du match, est sorti en transition, a joué toute la nuit. Énorme raison pour laquelle nous avons gagné ce match, mais il était partout ce soir. »

Les Sixers se dirigeront maintenant vers Toronto mercredi pour une inclinaison avec les Raptors pour conclure ce road trip. Philadelphie n’a pas encore remporté un match de saison régulière sur la route contre les Raptors depuis 2012.

