Sixers disent que le coup de Tobias Harris était censé être pour Josh Richardson

Les Philadelphia 76ers étaient dans une situation désespérée. Ils se sont retrouvés derrière les malheureux New York Knicks sur la route après un gros coup de Marcus Morris et ils devaient trouver une réponse.

C’est à ce moment-là que leur contrat de 180 millions de dollars maximum est intervenu et a joué.

Tobias Harris s’est libéré, a fait volte-face et il a intensifié et a percé un pointeur à 3 points pour donner l’avance à Philadelphie et ils ont tenu le coup pour une victoire de 90-87 pour briser une séquence de six défaites sur route. Le fait est que la pièce était censée être pour Josh Richardson qui roulait vers le panier avant que Harris ne se retrouve ouvert.

“Si vous revenez en arrière, J-Rich est ouvert”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “C’est le premier coup d’œil et c’était un 2 pour 1, nous essayions de jeter un coup d’œil. Il y avait 30,8 secondes, c’est un 2 pour 1 et vous devez obtenir quelque chose rapidement, avoir la chance d’obtenir deux possessions en un. C’était un peu cassé, Tobias a fait la lecture correcte en ressortant et a fait un coup dur, mais si vous le rembobinez, allez voir J-Rich. »

«Nous devions en obtenir un rapidement, alors je suis allé le tirer», a déclaré Harris.

Harris était assez ouvert sur le jeu et il a dit qu’il était un peu choqué de voir à quel point il était ouvert.

“Ouais, un peu”, a-t-il ajouté. “Mais bon, c’est ce que c’est.”

Après avoir regardé le jeu, Richardson roule dans le panier et Ben Simmons aurait pu le frapper avec une passe pour prendre la tête sur quelque chose de rapide, mais les Sixers sont très bien avec le résultat.

“Il y a eu quelques regards, mais le regard de Tobias était ouvert et il a fait un bon jeu”, a déclaré Richardson.

Les Sixers vont maintenant chercher à prendre cela et à se diriger vers le Barclays Center lundi et à faire un bon effort contre les Brooklyn Nets.

