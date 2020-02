Sixers disent que le message de Brett Brown retient toujours l’attention des vestiaires

Lorsqu’une équipe est en difficulté, tout le monde veut s’en prendre à quelqu’un. Il est facile de pointer du doigt plutôt que d’essayer d’approfondir différents problèmes.

Donc, avec trois mauvaises défaites pour commencer un road trip, les appels au travail de Brett Brown venaient du monde extérieur. Stephen A. Smith de ESPN a blâmé Brown pour les difficultés des Sixers et Brown lui-même a même exprimé sa préoccupation quant à l’esprit de l’équipe après la défaite contre le Heat. La plus grande chose qui incombe normalement à un entraîneur est l’esprit de compétition d’une équipe et le fait de tirer le meilleur parti de sa formation.

Brown entend les critiques et il les comprend, mais il est là pour faire son travail et c’est ainsi qu’il conduira ses affaires.

“Je fais. Je comprends cela, mais vous feriez mieux de leur demander (aux joueurs) que j’entre, je sais et je ne suis pas assez naïf pour comprendre pourquoi vous demandez, mais j’ai répondu comme je l’ai répondu et je vais regarder hâte de les entraîner », a déclaré Brown. “Quand il arrive à un stade épidémique, je l’admets. Je ne sais pas du tout maintenant. “

Cela ne semble pas vraiment bon pour Brown après qu’une vidéo est devenue virale dans la défaite de lundi contre le Miami Heat.

Joel Embiid a voulu écraser tout cela car il pense que les joueurs ont un travail à faire et ce n’est pas le travail de l’entraîneur de sortir et de faire des tirs.

“Nous n’avons pas gagné, notre attaque n’a pas été bonne”, a-t-il expliqué. «Je dis toujours que les entraîneurs ne sont pas là pour faire des tirs pour nous. Ils ne font pas de jeux, ils peuvent faire un meilleur travail de tout mettre en place, mais à la fin de la journée, nous faisons les jeux. “

En fin de compte, Embiid a raison. L’entraîneur ne peut pas faire grand chose. C’est aux joueurs sur le terrain de sortir et d’exécuter et de faire les jeux dont ils ont besoin. En tant que groupe. ils le comprennent.

“Nous avons un grand groupe de gars”, a ajouté le grand homme. «Nous nous aimons tous et je pense que nous nous soucions tous les uns des autres. C’est toujours ça de trouver un équilibre et de le trouver, mais je pense que c’est le basket. C’est notre travail. Nous ne pouvons pas nous en plaindre. “

Les Sixers tenteront de rebondir jeudi contre les Milwaukee Bucks.

