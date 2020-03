Sixers dit que Shake Milton jouera un grand rôle lorsque Ben Simmons reviendra

Les Philadelphia 76ers sont sur le point de devenir un peu plus sains alors que Joel Embiid et Josh Richardson sont retournés à l’entraînement mardi et il y aura une mise à jour sur Ben Simmons dans les prochains jours et quand ils reviendront au sol, l’équipe aura un peu de normalité.

Cependant, il y a un joueur qui a fait une grande déclaration qu’il devrait jouer malgré tout et c’est Shake Milton.

Milton est intervenu pour Simmons et il a fait un travail brillant. Il est en moyenne de 18,7 points et 4,4 passes décisives tout en tirant 59,3% du sol et 62,2% des profondeurs au cours des sept derniers matchs et l’entraîneur Brett Brown en prend certainement note.

“Je pensais que Shake était manifestement devenu notre gardien de départ clair avec le groupe que nous avons”, a déclaré Brown mardi. «Vous devez vous attendre à ce qu’il joue un rôle important alors que Ben redevient en bonne santé et y revient. Il joue au basket-ball de haut niveau. “

Lorsque Simmons finira par revenir au sol, les Sixers replaceront probablement Al Horford sur le banc, ce qui ouvre un créneau de départ pour Milton. Les Sixers peuvent le faire glisser vers le poste de garde de tir, puis déplacer Josh Richardson vers le petit endroit vers l’avant et Tobias Harris vers le 4. C’est le luxe de ce que cette équipe a avec les pièces qu’elle possède.

En plus de cela, le gars a juste joué du bon basket.

«J’ai beaucoup travaillé avec les entraîneurs», a déclaré Milton. «J’essaie de regarder des films et je reste enfermé et j’attends qu’on m’appelle.»

Josh Richardson, qui comme Milton est originaire de l’Oklahoma, est resté dans son oreille et il voulait s’assurer qu’il est prêt pour tout appel qu’il reçoit.

«Je vois le travail qu’il fait», a déclaré Richardson de Milton. “Il est difficile de ne rien vouloir d’autre que le meilleur pour un gars comme ça. Surtout quand vous venez du même endroit. Je viens de rester dans son oreille, le gardant positif et confiant et j’espère qu’il continue à avancer avec ça. “

Les Sixers ont eu un tel problème en espaçant le sol avec l’unité de départ de la saison et un gars comme Milton peut vous aider dans ce cas. Il a prouvé qu’il peut être un gars qui peut répandre la parole et faire vraiment une grande différence dans cette équipe à cette fin.

