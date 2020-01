Sixers donne un aperçu de la possibilité de rejouer après le décès de Kobe Bryant

La NBA traverse actuellement une période difficile alors que tout le monde autour de la ligue se remet du décès tragique et émotionnel de la légende de la NBA, Kobe Bryant, dimanche. Les 76ers de Philadelphie ont célébré Bryant lundi à l’entraînement, mais une autre question est: comment peuvent-ils revenir à se concentrer sur le basket-ball?

Les Sixers accueilleront les Golden State Warriors mardi avant de partir sur la route pour un road trip de quatre matchs jeudi. Comment peut-on se débarrasser de la perte émotionnelle de perdre un héros et revenir à se concentrer sur le basket-ball et obtenir une victoire mardi?

“Beaucoup d’émotions l’emportent sur beaucoup de choses et le basket-ball a toujours été un endroit paisible pour moi”, a déclaré Tobias Harris. “Même le simple fait de me lever aujourd’hui (lundi) et de m’entraîner était relaxant pour moi et de sortir et de concourir et je suis sûr que c’était la même chose pour Kobe quand il a joué. Juste pour pouvoir sortir avec ses coéquipiers et utiliser ce tir de compétition pour tout ce qui se passe. C’est toujours bon de jouer au jeu, j’adore le jeu. “

Le vétéran Al Horford, qui a eu ses batailles avec Bryant au cours de ses premières années dans la ligue, comprend qu’il sera difficile de revenir et de jouer. Surtout si l’on considère que 16 équipes ont joué le jour de son décès dimanche.

“Ce n’est pas facile et je félicite beaucoup d’équipes et de joueurs qui ont dû jouer hier et ont dû se rendre sur le terrain”, a-t-il déclaré. “Il est l’une de ces icônes que vous avez toujours admirées et j’ai toujours eu du respect de loin et je donne beaucoup de crédit à toutes ces équipes qui sont allées là-bas et ont joué le jeu et ont évolué et l’ont honoré parce que ce n’est pas quelque chose de facile à faire. »

Les Sixers ont au moins eu un jour pour vraiment pleurer, puis se remettre à s’entraîner avant de retourner sur le terrain pour concourir mardi.

«Au moins, nous avons maintenant le temps de nous entraîner et de nous préparer pour demain», a-t-il expliqué. “Je suis sûr que demain sera aussi émotif.”

Pour l’entraîneur Brett Brown, il a le défi de devoir recentrer son groupe et de s’assurer qu’il est prêt à recommencer. Bryant était une idole pour beaucoup de ses joueurs et c’est presque comme perdre un être cher pour beaucoup d’entre eux.

“Je pense que la façon la plus simple pour moi d’expliquer est deux choses: premièrement, la difficulté de se regrouper est une chose personnelle”, a expliqué Brown. «Tout le monde le traitera de la manière la plus appropriée pour eux en tant qu’organisation, nous fournirons des ressources à ceux qui en ont besoin et deux, l’esprit dans lequel il a vécu sa vie, l’esprit sur lequel nous avons concouru pourrait être le lien entre avancer. Je continue. »

Les Sixers doivent maintenant se recentrer et se remettre au travail mardi contre Golden State. De l’autre côté de l’actualité des Sixers, il y a une chance que Joel Embiid revienne au sol après avoir raté les neuf matchs précédents avec un ligament déchiré dans la main gauche.

Ce sera un défi pour eux, mais ils doivent y revenir afin de poursuivre leur course au championnat.

.