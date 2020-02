Sixers embarrassé par Heat, s’incline 137-106 pour une troisième défaite consécutive

Les choses vont de mal en pis pour les 76ers de Philadelphie. Après une victoire impressionnante sur les Lakers et une victoire sur les Warriors, l’équipe a pris la route et a produit l’un des pires résultats imaginables. Après avoir perdu contre les modestes Hawks d’Atlanta jeudi, l’équipe a jeté un raté dans une défaite contre les Celtics. Lundi, ils ont suivi ces performances avec une performance désastreuse à Miami qui a entraîné une défaite de 137-106.

La première partie du jeu n’offrait aucune indication du battement à venir. Les équipes ont disputé une première mi-temps divertissante et compétitive, le Heat prenant une modeste avance de quatre points dans la pause. Malheureusement, les Sixers ont oublié qu’ils devaient jouer une seconde mi-temps.

Ils ont été absolument blitz au troisième trimestre, abandonnant 41 points et se faisant surclasser par 16. Ils étaient 20 de moins pour commencer le quatrième, et ne menaceraient plus vraiment car ils affichaient une énergie et un langage corporel décourageants. Le Heat a ajouté un autre 11 à la marge pour remporter la victoire 137-106.

Il ne faut pas un génie du basket-ball pour voir que la défense était le problème lundi soir. En route vers 137 points, les Heat ont tiré 56,5% du terrain et 50% de 3. Ils ont obtenu 30 déplacements sur la ligne et se sont connectés sur 25 d’entre eux. Jimmy Butler a eu une journée sur le terrain, récoltant 38 points en seulement 29 minutes d’action. Il a tiré 70% du terrain, 2 sur 2 sur 3 et 8 sur 8 sur la ligne. Les Sixers, supposé mastodonte défensif, ont forcé trois revirements. Trois.

Nous n’allons même pas aborder les quelques performances offensives individuelles décentes car, franchement, elles ne méritent pas d’être reconnues.

La défaite contre Atlanta a été mauvaise, mais il a été facile de la rejeter comme une déception ponctuelle dans un calendrier de 82 matchs / les Sixers attendaient avec impatience la séquence de trois matchs suivante. Le faible effort à Boston et le fait que ce qui s’est passé à Atlanta n’a pas servi d’étincelle ou de recentrage était préoccupant. Pour les Sixers, jouer comme ils l’ont fait lundi après les deux résultats précédents est au-delà de la préoccupation et de l’entrée dans le territoire «il est juste de questionner le caractère de l’équipe».

Il devient de plus en plus difficile d’ignorer les problèmes de l’équipe et de rester optimistes quant à leur proximité avec l’équipe que nous pensions être. Les difficultés sur la route, ne pas se lever pour des adversaires moindres, et l’énergie et l’effort incohérents, en particulier sur la défensive, ne sont plus seulement des modèles, mais qui est cette équipe. Le fait que l’équipe ne joue pas systématiquement le type de défense dont elle est capable est inexcusable.

La frustration vient s’ajouter aux aperçus de l’équipe. Blowout l’emporte sur ces mêmes Heat, et les Bucks et les Lakers. De solides victoires sur les Raptors et les Pacers, le Jazz et les Nuggets, et la victoire de la série de la saison sur les Celtics. Le fait que les Sixers ne puissent pas organiser ces types de performances de manière cohérente et que c’est un mystère complet ce qui motive cette équipe rend cette saison encore plus déroutante.

Une saison qui a commencé avec des aspirations au championnat est dangereusement proche de complètement dérailler, si ce n’est déjà fait, et il devient de plus en plus difficile de voir des solutions réalistes. Les choses ne sont pas plus faciles, alors que les Sixers se rendent jeudi à Milwaukee, le chef de file de l’Est.

