Sixers encouragés par un succès en 3 points pour commencer un road trip à Los Angeles

Les Philadelphia 76ers savaient que ce serait un voyage difficile pour eux. Ils feraient face à deux des meilleures équipes de la ligue pour commencer le voyage avec les Los Angeles Clippers puis les Los Angeles Lakers et ils devraient le faire sans Ben Simmons et Joel Embiid avant de perdre Josh Richardson également.

Le seul domaine que l’entraîneur Brett Brown aimerait voir s’améliorer était celui du tir en 3 points. Beaucoup de difficultés de Philadelphie sur la route peuvent être attribuées à leur manque de succès de 3 points sur la route par rapport à la maison.

Ils ont tiré 21 pour 43 de profondeur contre les Clippers dimanche et ils ont tiré 16 pour 40 contre les Lakers mardi. Ce sont des chiffres solides pour cette équipe sur la route.

“Je pense qu’ils ont fait un excellent travail”, a déclaré Brown. «J’aime la quantité, nous en avons mis 40 ce soir. C’est un nombre, avec les blessures, qui m’intéresse, voire même le dépasse, honnêtement. »

Avec les blessures partout dans leur alignement, les Sixers devront jouer d’une certaine manière. Ils devront jouer plus vite, ils devront gratter un peu plus et ils devront tirer plus de trois pour marquer leurs points. Ils ne pourront pas compter sur Simmons ou Embiid pour les renflouer.

Alors, continuez à les renvoyer.

“Pour trouver des tireurs comme nous l’avons fait, déplacer le ballon, comprendre les différentes rotations où nous pouvons tirer nos tireurs, livrer des balles là où ils n’ont pas vraiment à atteindre, ils peuvent effectivement attraper et tirer contre un long, équipe athlétique et tirer des coups de feu, toutes ces choses, je pense, étaient positives », a expliqué Brown. “C’est vrai, en tant qu’équipe, nous avons bien tiré le ballon ce soir (mardi) et nous devons faire face à la situation que nous avons.”

Les Sixers ont réalisé des performances assez solides pour commencer ce road trip. C’était une demande difficile de cette équipe d’aller au Staples Center et de battre deux très bonnes équipes dans les Clippers et les Lakers sur la route étant si en désavantage numérique. Tobias Harris, Glenn Robinson III, Furkan Korkmaz et d’autres devront continuer à tirer de loin pour aider l’équipe à avancer.

S’ils peuvent réaliser une autre performance comme celles-ci contre les Kings de Sacramento jeudi, ils donneront à l’équipe une bonne chance de gagner.

.