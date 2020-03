Sixers enthousiasmés par les défis à venir, comprennent qu’ils doivent gagner

À ce jour, tout le monde comprend ce que les Philadelphia 76ers affrontent. Ils sont actuellement les 6 têtes de série dans la Conférence de l’Est et sont dans une bataille difficile pour essayer d’obtenir un avantage sur le terrain à domicile dans les séries éliminatoires alors qu’ils sont à trois départs.

En dépit d’être Ben Benmons, Joel Embiid et Josh Richardson, l’équipe comprend qu’ils doivent gagner des matchs de basket-ball. L’entraîneur Brett Brown est prêt à relever ce défi d’en apprendre davantage sur sa formation tout en essayant de gagner des matchs de basket-ball.

“Cela doit ou je sens que je regarde tout cela dans le mauvais sens”, a déclaré Brown. «Mon message à l’équipe est que c’est vraiment ainsi que je me suis convaincu de penser. J’ai aimé ce que j’ai vu l’autre soir par rapport à un esprit et à un but et extraire autant que possible du groupe que nous avions, cela ne minimise toujours pas la nécessité de gagner. »

Gagner est une grande chose pour cette équipe en ce moment. Ils ont perdu neuf matchs de suite sur la route, six de ces matchs avec Simmons et Embiid en bonne santé. ils ont une fiche de 9-23 sur la route et ce n’est pas ce que cette équipe envisageait au début de la saison.

Pendant qu’ils découvrent comment ils vont progresser dans le classement, ils vont essayer de trouver d’autres pièces et voir s’ils peuvent produire. Par exemple, Shake Milton qui a marqué l’histoire de la NBA dimanche contre les Los Angeles Clippers. Ils peuvent également donner à Furkan Korkmaz un rôle élargi et à Glenn Robinson III également.

“Nous sommes évidemment encore à une étape que nous voulons gagner, mais avec le groupe que nous avons, il y a un défi passionnant”, a poursuivi Brown. “Comme nous avons vu une opportunité que quelqu’un comme trembler, a saisi d’une manière très prononcée l’autre soir.”

Ils chercheront à essayer de casser leur dérapage routier jeudi lorsqu’ils se dirigeront vers le Golden 1 Center pour affronter les Kings de Sacramento à 22h00. EST.

