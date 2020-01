Sixers et Warriors honorent Kobe Bryant avec des violations pour commencer le match

Les Philadelphia 76ers ont pris le terrain mardi soir pour la première fois depuis le décès tragique de Kobe Bryant, originaire de Philadelphie, accueillant les Golden State Warriors au Wells Fargo Center. Ce fut sûrement une soirée émouvante, et les Sixers ont travaillé dur pour trouver des moyens appropriés d’honorer la mémoire de Bryant.

L’une de ces façons était de suivre l’exemple d’autres équipes de la NBA qui ont pris le terrain depuis les nouvelles choquantes de dimanche et de faire en sorte que chaque équipe commette une infraction pour commencer le match.

Les Sixers ont remporté le pourboire d’ouverture, et Ben Simmons s’est tenu dans la zone arrière et a subi une violation de huit secondes. Les Warriors ont ensuite pris leur tour, permettant au chronomètre de 24 secondes de s’épuiser. Bien sûr, Bryant a porté les numéros 8 et 24 au cours de sa carrière légendaire avec les Lakers.

Ce n’est pas une surprise que les équipes aient choisi de suivre cette voie, à la fois en raison de la norme qui avait été fixée et parce qu’Al Horford avait exprimé son approbation du geste après avoir vu des équipes le faire dimanche.

En plus des violations, les Sixers ont rendu un hommage émouvant à l’avant-match qui comprenait un moment de silence de 33 secondes en l’honneur du numéro de Bryant au Lower Merion High School à proximité, son maillot Lower Merion étant affiché avant le match, neuf faisceaux de lumière brillant sur le tribunal à la mémoire de chacune des victimes de l’accident, neuf sonneries et les Sixers portant des maillots Bryant Sixers n ° 8 ou n ° 24 avant le match. Joel Embiid a également reçu la permission de la légende des Sixers Bobby Jones de porter son n ° 24 à la retraite.

Ce fut une nuit émouvante à South Philly et les Sixers ont produit de merveilleux hommages à Bryant.

