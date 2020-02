Sixers fera revenir Al Horford contre les Celtics, prêt à jouer à Boston

Les 76ers de Philadelphie entrent au TD Garden de Boston pour affronter les Celtics samedi après une mauvaise défaite contre les Hawks d’Atlanta. Ils ont cependant perdu deux partants à Josh Richardson et Al Horford, de sorte que la défaite peut être quelque peu justifiée.

Après avoir raté son match jeudi en raison d’une douleur au genou gauche, Horford reviendra samedi et effectuera son retour officiel à Boston après avoir signé avec les Sixers pendant l’intersaison. Il a raté le premier match en décembre en raison d’une blessure.

“C’est la première fois ici”, a-t-il déclaré. “Ce sera un jeu amusant ce soir.”

Horford a passé trois saisons avec les Celtics et même s’il n’a pas joué lors du match de décembre, il a quand même reçu un accueil chaleureux des fidèles de Boston.

“Je ne savais pas à quoi m’attendre”, a-t-il déclaré. «J’étais content de ça. Beaucoup de respect mutuel des fans et aussi, mon respect pour eux. “

Au cours de ses trois saisons avec les Celtics, il a aidé à les guider vers les finales de la Conférence de l’Est à deux reprises et a été nommé une fois étoile. Donc, même si ce n’était que pour une courte période de temps, il a eu certaines de ses meilleures années en vert.

«Il s’est passé beaucoup de choses ici au cours de mes trois années», a-t-il déclaré. «Sur le terrain et en dehors du terrain. Deux de mes petites filles sont nées ici et conduisant sur le chemin, je regardais la messe générale (hôpital) et je disais «J’y étais», donc beaucoup de bons souvenirs. Tout ce que j’ai, ce sont des souvenirs positifs ici de mon temps. »

Les Sixers et les Celtics s’affrontent à 20h30. EST de TD Garden.

