Sixers font l’éloge de Trey Burke, contrat de garantie pour le reste de la saison

Les 76ers de Philadelphie continuent d’apporter certains changements à leur offensive et à leur rotation au fil de la saison. L’un de ces changements a été d’insérer Trey Burke dans la rotation et de l’utiliser à la fois comme gardien de pointe et de l’utiliser dans les files d’attente à côté de Ben Simmons.

Il y a eu du succès à avoir Burke dans la programmation, car il a pu espacer le sol avec son tir et être en mesure de l’utiliser comme un autre porteur de balle et de l’utiliser comme initiateur de pick-and-roll. Il a commencé à jouer avec Simmons davantage pendant le road trip, en particulier contre le Miami Heat, et cela a continué. Il avait récolté 12 points dans la victoire contre le Thunder d’Oklahoma City lundi.

“Il a dépassé d’un mile mes attentes quant à ce que nous pouvons attendre de lui”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Il y a encore des choses défensives que nous essayons de comprendre et de l’aider à réussir défensivement, mais en ce qui concerne la pop et la création de votre propre coup et une explosion de vitesse et étant dynamique sur une balle en direct, il est différent de la quasi-totalité d’eux. Il nous a donné une étincelle et une pop. “

Lorsque les Sixers ont signé Burke pendant l’intersaison, c’était un accord non garanti qui signifiait qu’il devait se battre pour tout le temps de jeu qu’il avait. Ses huit derniers matchs, il a en moyenne 7,8 points et il a tiré 58,3% de la profondeur, ce qui est énorme compte tenu des difficultés de tir de cette équipe avec 3 points. Ce type de jeu a amené les Sixers à prendre la décision de garantir son contrat pour le reste de la saison.

“Je savais hier soir (lundi), mais Elton l’a à peu près confirmé aujourd’hui (mardi”, a déclaré Burke. “Je suis très reconnaissant, j’ai toujours voulu faire partie d’une situation gagnante. Quelle meilleure ville que Philly?” Une équipe que j’ai vue grandir avec (Allen) Iverson. Être garanti aujourd’hui est une chose très spéciale pour moi. J’ai hâte de continuer à jouer à un niveau élevé et de continuer à aider cette équipe à gagner. “

Burke n’a pas beaucoup joué au début de la saison alors que Brown roulait avec Raul Neto, l’autre meneur des Sixers signé à l’intersaison, et utilisant également Josh Richardson comme meneur de jeu. Cela a limité les opportunités de Burke sur le terrain, mais quand on lui en a donné la chance, il a couru avec et cela lui a valu cette opportunité.

«Tu prends une décision, tu vas avec Raul? Tu vas avec Trey? La plupart du temps, nous sommes allés avec Raul et tout d’un coup, j’ai commencé à jouer à J-Rich en tant que sauvegarde 1 et nous sommes juste allés avec Raul, puis Trey est entré », a expliqué Brown. «Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous ayons manqué, je pense que les opportunités créent des attentes et des récompenses. Il a été récompensé par des minutes et il nous a récompensés par des performances. “

Lorsque Burke a appelé son numéro à Miami le 28 décembre, il en a profité. Il a joué une grande majorité du quatrième quart et en prolongation et son jeu a donné à l’équipe une grande étincelle sur le côté offensif. Son endurance à aller aussi longtemps a impressionné Brown.

“Je pense que la chose pour laquelle il devrait mériter le plus de crédit devrait être orientée vers son conditionnement”, a ajouté l’entraîneur. «Regardez ce qu’il a fait à Miami. Il a joué toute la quatrième période et toutes les heures supplémentaires? Ou était-il sorti une minute? Ça ne joue pas beaucoup au basket-ball et j’ai encore le conditionnement pour pouvoir jouer 14 minutes difficiles sans se flétrir, c’est une bonne histoire. Je respecte sa préparation. “

Alors que les Sixers continuent de travailler sur cette chose, ils continueront sans aucun doute à utiliser Burke dans la rotation et à profiter des avantages de l’avoir là-bas.

