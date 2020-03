Sixers gérant le groupe change de position, ne réduira pas la rémunération des employés

Quel tourbillon cela a été pour les Philadelphia 76ers récemment. Lundi soir, l’équipe a annoncé qu’elle réduirait temporairement les salaires de ses employés de 20% en réponse aux conséquences financières du coronavirus. Ce qui a été naturellement repoussé par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux.

Cela a ensuite amené Joel Embiid à intensifier et à donner 500 000 $ afin d’aider les efforts de secours contre les coronavirus et d’aider ceux qui voient leur salaire réduit. Il a ensuite été suivi par le co-partenaire Michael Rubin exprimant son indignation face à la décision et qu’il n’était pas inclus dans ce choix.

Tous ces reculs d’un peu partout ont poussé l’associé directeur Josh Harris à changer d’avis et à décider de ne pas accepter la réduction de salaire.

Ce fut la décision intelligente de la franchise. Il n’y avait aucune raison de le faire, pour commencer. C’est un moment incertain pour tout le monde et ce n’est pas le moment de réduire les salaires de qui que ce soit.

