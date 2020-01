Sixers heureux de voir Tobias Harris chasser des tirs lors de la victoire contre les Lakers

Apparemment perdu dans le shuffle lors d’une nuit où il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans un grand affrontement entre les Philadelphia 76ers et les Los Angeles Lakers, était le fait que Tobias Harris avait discrètement marqué 29 points.

Dans un choc de 108-91 contre une victoire sur Philadelphie, Harris a mené les Sixers avec 29 points et huit rebonds tout en tirant 10 pour 20 du sol et il a renversé trois de la profondeur. Les Sixers lui versent 180 millions de dollars et ils veulent qu’il continue d’intensifier et de prendre plus de photos pour que tout cela fonctionne.

«C’est sûr et il l’a encore fait de diverses manières», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Son esprit et sa mentalité, son agressivité en descente. Même à la fin, il me dit “ j’ai compris ” et je pense que nous avons fait une course de 11-0 pendant ce genre d’étirement fragile et Tobias m’a fait signe et il a dit “ je l’ai ” et j’ai dit “ c’est très bien ‘et je pensais que sa mentalité de chasser des cerceaux et de trouver des seaux était grande ce soir et bonne pour lui. Il avait un sacré jeu. “

La victoire de samedi était une autre plume dans le chapeau de cette équipe alors qu’ils continuent de récolter ces victoires impressionnantes menées par Harris contre les équipes d’élite de la ligue. Cela donne à l’équipe un sentiment de fierté et de confiance qu’elle peut obtenir ces grosses victoires, mais c’est également inquiétant quand ils abandonnent les matchs, ils devraient définitivement gagner.

“Parfois, en tant qu’entraîneur, c’est un peu dérangeant lorsque vous pondez un œuf sur la route alors que vous souhaitiez ne pas le faire”, a expliqué Brown. “Si vous essayez de trouver la doublure argentée, nous étions plutôt bons contre les Celtics, Milwaukee et les Lakers. J’ai pensé que même l’autre soir à Toronto, il y avait des choses positives qui en sont sorties. J’adore l’esprit du groupe et nous regardons vers le bas et nous avons un starter dans le NBA All-Star Game qui est sur notre banc et ne joue pas. J’aime l’esprit et je me sens bien mieux quand tu peux battre les Lakers. Certains de ces jeux de renom, à votre avis, vous donnent une autre couche de confiance. »

Les Sixers accueilleront les Golden State Warriors mardi qui ne sont pas les mêmes guerriers qu’ils ont été dans le passé, car ils ont perdu Kevin Durant en libre-arbitre au cours de l’été, puis Klay Thompson et Stephen Curry ont été blessés. Ce sera un test pour les Sixers de ne pas avoir ce type de jeu décevant pour eux.

Faire en sorte que Harris continue de trouver son infraction ira loin dans la poursuite de leurs victoires.

