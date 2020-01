Sixers intéressés par Robert Covington, d’autres en saison commerciale

Les 76ers de Philadelphie essaient toujours d’ajouter une autre pièce à leur alignement maladroit pour s’assurer qu’ils sont à leur meilleur pour se qualifier pour les finales de la NBA en avril et mai. Pour ce faire, ils devront ajouter plus de prises de vue autour de leur duo vedette de Joel Embiid et Ben Simmons pour s’assurer qu’ils peuvent avoir suffisamment d’espace sur le sol pour fonctionner.

Il y a eu un rapport plus tôt en janvier selon lequel les Sixers avaient commencé à chercher des tireurs et il semble qu’ils aient une liste de joueurs sur lesquels ils se sont renseignés. Le Ringer’s Kevin O’Conner a publié un rapport sur la liste des joueurs que le directeur général Elton Brand et son équipe ont demandé.

O’Conner a écrit:

Les Sixers ont manifesté leur intérêt pour une longue liste d’ailes, dont Malik Beasley (Nuggets), Glenn Robinson III (Warriors), Davis Bertans (Wizards), E’Twaun Moore (Pelicans) et Andre Iguodala (Grizzlies), selon plusieurs sources de la ligue. Plus intéressant encore, des sources affirment que les Sixers se sont enquis de Robert Covington, qu’ils ont traité avec les Timberwolves en 2018 dans le commerce de majordome.

Covington est un gars que les fans des Sixers connaissent trop bien car il a passé 4,5 saisons à Philadelphie avant d’être déplacé pour Jimmy Butler en 2018. Il tire 34,9% de la profondeur pour les Timberwolves du Minnesota en 2019-2020 et sa défense continue de être de premier ordre. Il serait un bel ajout à cette liste spécifique.

Iguodala, un autre ancien Sixer, serait également une excellente pièce pour cette équipe en raison de sa polyvalence aux deux extrémités du sol et de son expérience de victoire avec les Golden State Warriors. Parmi les autres noms mentionnés, Bertans apporterait probablement le plus d’aide en raison de sa véritable capacité d’étirement 4. Il serait une belle pièce sur le banc ou même dans la formation de départ si l’entraîneur Brett Brown faisait un changement radical.

La date limite du commerce est le 6 février, donc c’est encore loin, mais cette date peut se glisser sur une équipe. La marque devra travailler vite pour que les choses se passent pour son équipe.

