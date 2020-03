Sixers met à jour le statut de Ben Simmons, manquera au moins 3 semaines de plus

Les Philadelphia 76ers sont privés de Ben Simmons depuis deux semaines après avoir subi une atteinte nerveuse dans le bas du dos contre les Bucks le 22 février. Mercredi, l’équipe a mis à jour le statut de Simmons, et la nouvelle n’était pas particulièrement encourageante.

Alors que l’équipe a déclaré que Simmons “continue de progresser” et “augmente progressivement les activités de son programme de force et de conditionnement”, il n’y avait aucune mention spécifique des activités de basket-ball et la déclaration s’est conclue par l’annonce qu’il sera réévalué dans trois semaines. En tant que tel, nous savons que Simmons ne reviendra pas au tribunal avant au moins début avril et qu’il manquera au moins 11 matchs de plus.

Les Sixers sont allés 3-4 depuis la blessure de Simmons, 3-5 si vous incluez le match des Bucks dans lequel il a joué seulement cinq minutes avant de partir avec la blessure.

Le calendrier donné par l’équipe mercredi mettrait sa prochaine date d’évaluation le 1er avril, avec le prochain match après cette période à venir le 3 avril contre les Wizards.

La bonne nouvelle est que les Sixers ont un calendrier gérable au cours de ces 11 prochains matchs, avec des goûts comme les Wizards, les Hornets, les Hawks, les Suns, les Wolves, les Bulls et les Blazers. L’étirement comprend également des compétitions plus difficiles contre les Pacers, les Raptors et les Rockets. On pourrait penser que l’équipe a de quoi naviguer dans cette partie avec un record gagnant.

Les mauvaises nouvelles sont nombreuses. De toute évidence, vous voulez que Simmons revienne le plus tôt possible. De plus, il est inquiétant qu’il n’ait pas été question d’activités de basket-ball et que nous ayons reçu une autre date d’évaluation plutôt qu’un calendrier de retour. Enfin, même si Simmons était en mesure de revenir immédiatement après la prochaine évaluation, il ne resterait que sept matchs avant le début des séries éliminatoires, sans donner à Simmons ou à l’équipe une tonne de temps pour développer un certain rythme et un élan avant les séries éliminatoires.

De plus, l’équipe n’a pas inspiré une tonne de confiance qu’elle peut gérer des affaires contre des équipes «inférieures» même lorsqu’elle est à pleine puissance, il est donc possible qu’elle puisse continuer à trébucher sans son meneur All-Star.

Pour l’instant, les Sixers devront espérer que Joel Embiid et Josh Richardson pourront retrouver leur pleine santé et aider l’équipe à rester à flot en attendant le retour de Simmons et qu’il pourra revenir sur le terrain peu de temps après la prochaine mise à jour. Nous ne le saurons pas avant trois semaines.

