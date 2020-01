Sixers met les pinces sur Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie dans le dernier cadre

Les 76ers de Philadelphie veulent constituer l’une des équipes défensives les plus dominantes de la ligue. L’effort au quatrième trimestre contre les gardes des Brooklyn Nets Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie, où les deux sont connus comme de grands buteurs, a été un bon exemple dans une victoire de 117-106.

Les Sixers ont maintenu Irving et Dinwiddie à un total combiné de six points sur un tir de 2 contre 13 au quatrième quart. Leur longueur sur le périmètre mené par Ben Simmons et Josh Richardson a vraiment dérangé les Nets dans les 12 dernières minutes.

“Longueur, équipe, physique”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Comme si j’aimais le physique de l’équipe en seconde période. J’ai adoré le côté physique de l’équipe au cours de la dernière période. Tout au long, j’ai pensé que nous avons fait du très bon travail sur Kyrie, quand vous pouvez déployer les athlètes et la longueur que nous sommes en mesure, c’est assez impressionnant ce que vous pouvez faire défensivement. “

Lorsque Philadelphie défend comme elle l’a fait mercredi soir, elle est difficile à battre. Cela revient vraiment au fait qu’ils ont la taille et la longueur pour jouer un niveau de défense d’élite et que les Nets n’ont pas pu le surmonter.

“Juste être clair, communiquer et s’en tenir à cela, et se tenir mutuellement responsables”, a déclaré Simmons. «Je sais que ce n’est pas facile de garder des gars comme ça. Les gars qui courent au large des pick-and-rolls et en font tomber trois donc pour nous, nous devons juste rester avec ça, rester connectés et continuer à communiquer sur le sol. Je pense que c’est la plus grande chose. “

Les Sixers en équipe ont maintenu les Nets à seulement 16 points dans le quatrième total et c’était la raison principale pour laquelle ils ont pu gagner celui-ci.

“Nous avons dit après le troisième quart-temps, lorsque nous nous sommes assis, que nous devions conserver moins de 20 points ce trimestre pour gagner le match”, a déclaré Tobias Harris. “Nous sommes sortis, nous avons exécuté, je pensais que nous avions fait du très bon travail en les forçant à descendre et en les forçant à faire des tirs sur la longueur.”

Les Sixers chercheront à faire avancer les choses vendredi lorsqu’ils resteront à domicile pour accueillir les Chicago Bulls.

