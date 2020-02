Sixers montre un intérêt commercial pour l’attaquant des Pistons Markieff Morris

La date limite de négociation dans la NBA est officiellement à moins de 24 heures et les 76ers de Philadelphie doivent se rendre au travail. Le manque d’espacement sur l’offensive a été un gros problème pour cette équipe toute la saison, car elle résout les problèmes à cette extrémité du sol et a exprimé le désir d’ajouter un tireur à l’alignement.

Ils avaient intérêt à ramener Robert Covington, mais il a depuis été transféré aux Houston Rockets, ce qui oblige le directeur général Elton Brand à chercher ailleurs. L’un de ces autres intérêts a été le gardien des Bulls de Chicago, Denzel Valentine, mais maintenant ils ont changé leur intérêt pour un autre tireur de la division centrale.

Selon Kevin O’Connor de The Ringer, les Sixers ont appelé les Detroit Pistons au sujet de la disponibilité de Markieff Morris.

Morris est en moyenne de 11 points et 3,9 rebonds tout en réalisant un sommet en carrière de 39,3% de ses 3 points en jouant en 42 matchs avec Détroit et 16 matchs commencés. Il offrirait une grande capacité extensible à Philadelphie sur le banc et il fournit un avantage et une ténacité qui seront grands pour cette équipe.

L’horloge continue de tourner vers 15 h. La date limite de l’EST jeudi, donc Brand devrait mieux travailler rapidement.

