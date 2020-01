Sixers ont ajouté le tireur Thunder Danilo Gallinari à leurs cibles

Les Philadelphia 76ers continuent d’ajouter plus de joueurs qui correspondent à leurs souhaits à l’approche de la date limite du 6 février. Ils ont fait savoir qu’ils souhaitaient ajouter plus de tirs pour ajouter à leur arsenal et des noms comme Bogdan Bogdanovic et Robert Covington ont été évoqués.

Maintenant, un autre nom a été lancé sur le ring, à savoir Danilo Gallinari. Selon Kevin O’Connor de The Ringer, les Sixers et maintenant les Dallas Mavericks ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de l’attaquant Thunder.

Danilo Gallinari se distingue comme une option. Plusieurs équipes en séries éliminatoires ont exprimé leur intérêt pour l’attaquant du Thunder, y compris les Mavericks et les Sixers, selon des sources de la ligue.

Gallinari mesure 6 pieds 10 pouces et il peut tirer comme le suggère son pourcentage de 3 points à 40,8% et il peut également mettre le ballon au sol. Il est en moyenne de 19,0 points par match à Oklahoma City et il pourrait être mieux placé au sol à côté de Ben Simmons et Joel Embiid plutôt qu’Al Horford.

Le défi pour Gallinari, tout comme Bogdanovic, est qu’il est un agent libre après la saison 2019-20. Ce serait donc une décision difficile à prendre pour le directeur général Elton Brand alors qu’il continue de décider de ce qui aidera son équipe lorsque les éliminatoires se dérouleront.

.