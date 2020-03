Sixers parlent, discutent de la vie coincée en quarantaine

Avec la saison NBA bloquée et dans les limbes en raison de l’épidémie de COVID-19 qui a vraiment fermé tout le pays en ce moment, Sixers Wire essaie de passer le temps en créant le premier podcast sur le site. Nous l’appelons le podcast Bell Ringer hébergé par l’éditeur Ky Carlin et l’écrivain Cameron Fields.

Le premier épisode survient à un moment étrange dans la ligue en raison de la peur de la santé dans le monde en ce moment. Ce premier épisode est axé sur ce que nous faisons pendant cette période de mise en quarantaine, nous discutons des consoles de jeux vidéo, du vieux basket-ball et nous discutons d’une époque où Joel Embiid était presque repêché par les Cavaliers de Cleveland.

C’est une période sans précédent pour toutes les personnes impliquées et nous faisons de notre mieux pour nous assurer de continuer à diffuser du contenu de basket-ball afin que tout le monde puisse réparer ses cerceaux. Ceci est notre premier épisode et nous continuerons à en ajouter davantage et à discuter de plus de cerceaux avec tout le monde.

.