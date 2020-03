Sixers publie une déclaration concernant le coronavirus et la suspension de 30 jours de la NBA

La NBA est une période étrange car les dangers du coronavirus ont atteint la ligue et elle a infecté deux joueurs de la NBA maintenant, tous deux avec l’Utah Jazz. Cela a incité le commissaire Adam Silver à prendre la bonne décision de suspendre la NBA pour le moment et d’essayer de comprendre quelle est la prochaine étape.

Pour les Philadelphia 76ers, cela signifie que les jeux ne sont pas importants pour le moment. Plus de débats pour savoir si Joel Embiid et Al Horford s’emboîtent ou le pull Ben Simmons ou quelque chose du genre. Il s’agit de la sécurité des joueurs et des fans et c’est dans l’esprit de tout le monde.

L’associé directeur Josh Harris a ensuite publié une déclaration disant:

En cette période de besoin, nous devons nous regrouper et prendre soin des gens. Nos équipes, nos villes et les ligues dans lesquelles nous opérons sont une famille, et nous nous engageons à prendre soin les uns des autres.

Selon Yahoo! Sports, la suspension durera au moins 30 jours puis la ligue réévaluera. Espérons que cela donnera aux responsables de la santé suffisamment de temps pour maîtriser les choses.

D’ici là, les Sixers s’efforceront de s’assurer qu’ils sont en bonne santé et prêts à partir quand et si le basket reprend.

.