Sixers sera privé de la star Joel Embiid lors du match à domicile contre les Knicks

Les Philadelphia 76ers rentreront chez eux jeudi, cherchant à rebondir après une autre terrible défaite sur la route cette saison. Pour ce faire, ils devront affronter les Knicks de New York sans leurs deux dirigeants All-Star.

Le grand homme de la superstar Joel Embiid s’est blessé à l’épaule gauche au premier quart de la défaite de 108-94 de mercredi contre les Cavaliers de Cleveland et il rejoindra le meneur Ben Simmons sur la touche.

Embiid est parti après avoir joué à seulement 7:36, se blessant à l’épaule à la fin du premier. Il s’est immédiatement rendu au vestiaire avant de revenir brièvement sur le banc et de faire un autre voyage de retour au vestiaire. Il subit toujours une évaluation de l’épaule et devrait subir une IRM prochainement.

Les Sixers sont assis à la tête de série 5 dans la Conférence de l’Est et ces blessures n’ont pas pu arriver à un pire moment. Ils auront besoin de plus sur les autres gros gars de leur liste tels que Al Horford, Tobias Harris et Josh Richardson.

Le tipoff du Wells Fargo Cebter est prévu à 19h00. EST.

