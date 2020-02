Sixers Triumph: Joel Embiid détruit les Hawks avec 49 points

Victoire de Philadelphia 76ers avant Atlanta Hawks de 129-112 avec 49 points (17 sur 24 sur le terrain) et 14 rebonds de Joel Embiid. Brutal le jeu de la star de la Pennsylvanie, qui a montré une fois de plus que c’est l’âme d’une équipe qui avait du mal aux dernières rencontres et qu’il avait besoin de la victoire comme de manger. De plus, Tobias Harris a contribué 25 points. Dans les Hawks, les 28 points de Trae Young étaient inutiles.

– Une soirée carrière pour @JoelEmbiid.

49 PTS | 14 REB pic.twitter.com/6u9qaz6rCK

– Philadelphia 76ers (@sixers) 25 février 2020

