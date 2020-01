Sixers utilisera Shake Milton dans le rôle de gestionnaire de balle, Ben Simmons comme rouleau

Avec les Philadelphia, les 76ers sont un peu en désavantage numérique en ce moment, Josh Richardson étant mis à l’écart pendant quelques semaines en raison de sa tension aux ischio-jambiers gauche, cela signifie que d’autres gars doivent intensifier et que l’équipe dans son ensemble le sait.

Le grand défi reviendra à Shake Milton qui s’est imposé à la place de Richardson contre les Raptors de Toronto mercredi. Le grand aspect de l’offensive des Sixers qui leur manquera sans Richardson est sa présence en tant que porteur de balle dans l’attaque de pick-and-roll qui permet à Ben Simmons d’être l’homme du roulement.

Cette partie de l’offensive incombera maintenant à Milton et l’entraîneur Brett Brown veut accroître cette partie de son jeu maintenant.

“J’ai toujours à l’esprit de trouver un partenaire pick-and-roll pour Ben”, a déclaré Brown lors des essais vendredi. “Alors c’est dans votre esprit” Eh bien, que faites-vous avec les autres joueurs? “À savoir le centre. Jouez-vous à Ben à 5 ans? Alors Shake entre, il peut en fait exécuter un pick-and-roll, il peut réellement tirer, et donc ça m’intéresse. »

Milton a passé du temps avec les Sixers et avec les Delaware Blue Coats alors qu’il continue de progresser suite à une blessure qu’il a subie au début de la saison. Il est en moyenne de 21,0 points et 3,0 passes décisives avec le Delaware et il est à 4,3 points et 0,8 passes décisives à Philadelphie. Il avait neuf points et deux passes décisives contre les Raptors.

“Lorsque vous sortez J-Rich, vous vous demandez” à quoi ça ressemble? “Si je veux poursuivre et continuer à développer cette partie du jeu de Ben et notre compréhension de comment prendre le groupe et le maximiser?”, A poursuivi Brown. . “Et Shake a une chance de venir ici et de jouer un rôle là-dedans et mon intention est de continuer à regarder cela.”

Simmons avait lui-même un jeu de monstre récemment lorsque les Sixers ont renversé les Brooklyn Nets sur la route et il a beaucoup joué au centre. C’est une position à laquelle Brown veut continuer à grandir et à continuer à le voir comme un joueur. La production que donne Milton sera énorme dans ce développement.

