Sixers va renoncer à Trey Burke afin d’effacer la dernière place de l’alignement nécessaire

Les Philadelphia 76ers devaient faire quelques pas afin de laisser un peu d’espace sur la liste pour s’adapter aux nouvelles acquisitions commerciales Alec Burks et Glenn Robinson III qui ont été acquises des Golden State Warriors.

Ils ont fait un geste en envoyant James Ennis III au Orlando Magic pour un choix de deuxième ronde, mais cela n’a dégagé qu’une place, alors ils avaient encore plus de travail à faire. Ainsi, les Sixers ont décidé de renoncer à la garde Trey Burke.

Les Sixers favorisaient Raul Neto depuis un certain temps, car le meneur de jeu et Burke étaient tombés en disgrâce dans la rotation, donc cette décision est la plus logique.

Burke a signé un contrat non garanti pendant l’intersaison et il n’a joué qu’en 25 matchs avec une moyenne de 5,9 points et il a réussi 42,1% de la profondeur avec les Sixers. Il y avait un tronçon où Burke jouait régulièrement, mais il a ensuite eu quelques matchs difficiles et l’entraîneur Brett Brown s’est tourné vers Neto à sa place.

Le délai de négociation étant officiellement dépassé, il semble que la liste soit désormais établie. Cependant, gardez à l’esprit qu’ils pourraient également convertir Norvel Pelle en un accord NBA à tout moment.

