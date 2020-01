Sixers veulent continuer à développer Furkan Korkmaz dans le rôle de JJ Redick

Les Philadelphia 76ers ne sont pas la même équipe qu’ils ont été dans le passé. Il y a beaucoup plus de taille dans cette équipe et il y a une façon très différente de jouer. Il n’y a pas beaucoup de course et de tir trop, il est plus délibéré de répondre à Joel Embiid et Al Horford.

Cependant, avec l’émergence de Furkan Korkmaz ces dernières semaines, les Sixers veulent voir s’ils peuvent raviver un peu le passé avec un type de rôle centré sur JJ Redick pour lui. Cela signifie être le gars désigné qui gère le transfert de dribble avec Embiid, et même Horford dans une certaine mesure, et lui permettre de lancer trois de cette façon pour lui.

L’entraîneur Brett Brown a mentionné dans le passé qu’il voyait un peu de Redick à Korkmaz et lors de la victoire de mardi sur les Golden State Warriors, ils sont allés à cette ancienne infraction de Redick plusieurs fois de suite à l’attaque. Cela produisit suffisamment pour que Brown soit encouragé par cela.

“Avec l’émergence de Furk, il y a une semaine ou deux semaines, vous voulez dépoussiérer le paquet JJ parce qu’il y avait vraiment des papillons dessus et nous l’avons brossé et c’est l’un d’eux”, a déclaré Brown mercredi. «Ils y ont eu beaucoup de succès et à un moment donné, vous y avez toujours pensé, mais je pense qu’avec l’émergence de Furk, cela vous a fait réfléchir un peu plus rapidement et plus sérieusement et hier soir, nous l’avons utilisé, je pense que sept ou huit fois de suite et j’aime ce que j’ai vu. »

Avec le succès que les Sixers ont remporté mardi, ils pourraient être plus disposés à le faire avec d’autres gars également. Peut-être donner à Shake Milton ou Josh Richardson, à son retour de blessure, une course avec ce type d’action offensive.

“Je pense que vous pouvez voir le potentiel”, a poursuivi Brown. “Je pense également que vous pourriez être en mesure d’inclure d’autres personnes dans cette même action, mais Furk est le plus, je suppose, parallèle à JJ dans notre équipe.”

Les Sixers vont maintenant adopter cette nouvelle approche offensive et prendre la route à partir de jeudi avec une visite aux Hawks d’Atlanta. Cela débutera un road trip de quatre matchs qui comprendra des visites aux Boston Celtics, au Miami Heat et aux Milwaukee Bucks. Ce sera un voyage difficile dans l’ensemble pour une équipe qui se débat normalement sur la route.

.