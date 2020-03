Skylar Mays lié à Thunder dans une nouvelle simulation de draft NBA

Dans son dernier draft de la NBA, Sam Vecenie de The Athletic avait choisi Okhlahoma City pour choisir le gardien de première année de l’Arizona, Josh Green, avec le choix global n ° 25.

En plus d’ajouter Green au premier tour, Vecenie a Oklahoma City ramassant Skylar Mays, le gardien principal de 6 pieds 4 pouces, de LSU à la fin du deuxième tour avec le choix global n ° 51.

Mays est un gardien expérimenté qui a commencé les 69 derniers matchs de sa carrière collégiale, aidant les Tigers à remporter leur premier titre de la saison régulière de la SEC en une décennie en 2019.

Il a également été double sélection All-SEC pendant son séjour à Baton Rouge, remportant les honneurs de la première équipe lors de sa dernière saison.

Selon Vecenie, Mays est un choix intrigant en raison de sa capacité de «créateur offensif sur le périmètre» couplé à sa réputation de «performeur le plus constant» de LSU.

Il a récolté en moyenne 16,7 points, cinq rebonds et 3,2 passes décisives tout en partageant les fonctions principales avec JaVonte Smart. C’est un finisseur intelligent et efficace à l’intérieur et à l’extérieur, réalisant 49% de ses tirs globaux et 39% à partir de 3. Mays est également un bon joueur défensif, bien qu’il ne soit pas aussi grand que vous voulez que vos joueurs de rôle soient sur l’aile. L’idée ici est de garder le combo hors du banc qui peut remplir de nombreux rôles différents. Vous avez besoin d’un gars qui peut jouer à côté d’un grand initiateur comme meneur? Peut le faire. Vous avez besoin d’un 2-garde à côté d’un vrai point? Mays peut aussi le faire. Sa polyvalence est utile.

Dans une défaite de 91-90 en prolongation au n ° 11 d’Auburn en février, Mays a obtenu 30 points, huit aides et sept rebonds.

Découvrez certains de ses points forts:

