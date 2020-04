Slobodan Jankovic, événement tragique sur l’histoire du terrain de basket

Il y a des moments dans la vie qui, quel que soit le temps qui passe, restent en mémoire de façon indélébile et leur mémoire génère un frisson. Le monde entier a retenu son souffle dans la nuit du 28 avril 1993 quand il a vu Slobodan “Boban” Jankovic, l’un des meilleurs joueurs d’Europe à l’époque, s’est effondré au sol comme s’il s’agissait d’une marionnette après avoir canalisé sa rage par une action de jeu frappant le support métallique du panier avec sa tête. Un attaquant de 30 pieds de long et 2,00 m qui avait le défi de mener le Grec Panionios à la gloire, mais qui a vu son rêve écourté devenir un cauchemar. Il est resté tétraplégique et est décédé en 2006, incapable de se remettre de ce coup dur.

Boban Jankovic est né à Belgrade en 1963 et semblait prédestiné à jouer au basket-ball quand il était enfant. Sa façon de s’exprimer était avec un ballon dans les mains et il a rapidement été recruté par le Red Star. Haut avant, fort, avec la capacité de jouer le poteau bas et une très bonne main, il a fait ses débuts à seulement 16 ans dans une équipe qui a souffert de l’émergence des meilleurs joueurs européens de l’histoire dans des équipes rivales. Cibona de Drazen Petrovic et Jugoplastika de Toni Kukoc ont empêché leurs titres. Malgré le bon travail de Jankovic, les titres en Yougoslavie et en Europe ont résisté, restant toujours aux portes de la gloire et le caressant dans le Coupe Korac 1983, lorsqu’ils ont succombé en finale contre Pau Orthez.

Trois fois finalistes de la ligue et trois autres fois en Coupe, ils l’ont fait après 11 ans de saisons dans leur équipe soul, avec un interlude d’un an avec Novi SadJankovic a décidé d’accepter les chansons de sirène provenant du basket-ball grec, très puissant à l’époque, et qui pêchait dans le basket-ball yougoslave, plongé dans une grande crise en raison du conflit guerrier qui faisait rage dans les Balkans. Signé un contrat millionnaire avec l’équipe athénienne visant à gagner un grand titre. Tout se passait à merveille, Boban enchaînant les expositions et devenant l’un des acteurs les plus déséquilibrés d’Europe.

Le Panionios était un candidat ferme pour la gloire cette saison, mais dans le quatrième match de la demi-finale de la Ligue grecque, avant les Panathinaïkos, le malheur est arrivé. Jankovic a payé sa colère après avoir commis sa cinquième faute du match avec le support métallique de la tête, qui lui a rendu un coup sec et mortel, provoquant la fracture de la troisième vertèbre cervicale et le laissant paraplégique. Il s’est mis entre les mains des meilleurs médecins, a tenté de récupérer et a finalement entraîné une équipe de basket-ball en fauteuil roulant, mais le coup moral a été trop fort. Il n’a pas bien accueilli les hommages reçus, a évité les apparitions publiques et n’a fini d’accepter la cruelle réalité, que 12 ans plus tard, le 28 juin 2006, il est décédé d’un arrêt cardiaque.

Son fils, Vladimir Jankovic, c’était la seule joie pendant ces années difficiles. Un fils qui tenterait de perpétuer l’héritage de Boban en tant que basketteur professionnel qui reste toujours actif. Jouez pour lui AEK Athènes après avoir traversé des ensembles comme le Panionios, Panathinaikos, Aris Thesalonika, Valencia Basket ou Andorra. Son maillot a été honorablement retiré à Panionios et à Cibona et il a reçu de nombreux hommages de personnalités très pertinentes du basket-ball européen, qui ne guériront jamais l’une des blessures les plus douloureuses de son histoire. Slobodan “Boban” Jankovic sera toujours vivant dans la mémoire des fans.

