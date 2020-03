Smart passe du temps avec un jeune fan qui a également perdu sa mère récemment

Il y a peu de gens avec plus de grain sur le terrain que Marcus Smart, et peu de gens avec un cœur plus large.

Ayant perdu une mère et un frère du cancer, le cauchemar défensif texan ne connaît que trop bien la douleur de perdre un être cher.

Ainsi, lorsque le blogueur local des Celtics, Tom Lane, a tendu la main aux Boston Celtics dans un moment de chagrin, le produit de l’Oklahoma State a réagi avec ses coéquipiers de manière considérable.

Ce blogueur, Tom Lane, avait récemment perdu une petite-fille atteinte de fibrose kystique – et cette fille avait laissé un fils sans parents dans le monde, Carson Thomas Lane.

Le père de Carson a rapidement quitté la scène, laissant le jeune garçon dépendant de sa famille élargie pour les soins alors que l’enfant de 7 ans avait du mal à perdre le seul parent qu’il n’avait jamais connu.

Smart répondrait à l’appel du grand-père de Carson avec un tweet disant: «J’ai perdu ma mère récemment. Mais ce sont des gens comme l’arrière-grand-père qui vous aideront à traverser les moments difficiles de votre enfance. Beaucoup luv, jeune étalon! “

Bien que les médias sociaux puissent être un fléau insidieux pour les interactions humaines, ils peuvent également leur être bénéfiques.

Et dans ce cas, ce dernier s’est produit alors que d’innombrables inconnus ont tendu la main pour écrire les notes de soutien du jeune, certains achetant même les jeunes fans des Celtics pour des matchs.

Carson s’est rendu au concours des Houston Rockets samedi, et Smart a tenu sa promesse de rencontrer un garçon avant le match.

La paire s’est échangé et a partagé un court échange avant que la soignante de Carson, sa tante Lisa, remercie Smart et les Celtics pour tout ce qu’ils ont fait pour faire vivre la famille à travers l’un de ses moments les plus difficiles.

Ce sont des moments – et des gestes – comme celui-ci qui nous rappellent le lien qui nous unit tous à travers notre amour du basket-ball et le fandom de nos équipes préférées qui le jouent.

Et ce sont des actes comme celui-ci de Smart qui aident à comprendre pourquoi ses coéquipiers seraient heureux de courir à travers un mur pour l’homme si on le lui demandait.

.